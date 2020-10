Sans aucun doute, la pandémie de coronavirus a changé les plans de tout le monde, dans presque tous les domaines possibles. Dans l’industrie du divertissement, les choses ne sont pas différentes, en fait il semble que nous soyons loin de résumer toutes les conséquences que cette délicate situation sanitaire mondiale n’a amenée qu’au cinéma, par exemple. Et est-ce que Le nouveau film de Disney et Pixar, Soul, passera le cinéma et sera présenté en première directement sur Disney Plus.

Beaucoup des films les plus attendus de l’année ont dû être retardés, certains à plusieurs reprises, laissant 2020 sans les grands titres attendus tels que No Time to Die ou Dune. En revanche, certaines sociétés de production ont opté pour la première de leurs films en streaming, il n’est donc pas surprenant que Soul sortira directement sur Disney Plus le 25 décembre 2020.

Un retard et un changement de plan pour ‘Soul’

En avril dernier, Disney et Pixar fait connaître Quoi Soul serait retardé du 19 juin au 12 novembre 2020. Cela coïncide avec les mesures prises par d’autres studios pour sortir leurs productions vedettes. La nouveauté est que ce film d’animation ne sortira pas en salles, mais arrivera directement sur la plateforme Mickey Mouse.

Disney et Pixar’s Soul seront diffusés exclusivement sur Disney + le 25 décembre. ✨ #PixarSoul #DisneyPlus pic.twitter.com/wLeLHpaZk0 – Soul (@PixarSoul) 8 octobre 2020

Pour la date de lancement choisie de Soul, le 25 décembre 2020, Disney Plus sera déjà présent au Mexique et dans divers pays d’Amérique latine, puisque le service démarre ses opérations dans cette région le 17 novembre prochain.

Soul a été co-réalisé par Pete Docter et Kemp Powers. Le premier a été réalisateur et scénariste sur de grands titres de studio, comme Up, une aventure en haute altitude et le grand Intensely. Dans les voix originales, Soul a Jamie Foxx et Tina Fey. L’histoire écrite par les réalisateurs et Mike Jones est celle d’un professeur de musique nommé Joe Gardner, qui rêve de devenir musicien de jazz. Cependant, par un étrange accident, son âme se détache de son corps et l’aventure commence pour que l’âme et le corps soient réunis avant qu’il ne soit trop tard.

En revanche, on attend toujours de savoir si ce mouvement affecte la bande studio programmée suivante: Raya et le dernier dragon. Film dont les semaines précédentes nous connaissions ses premières images et qui est toujours prévu, à ce jour, pour le 12 mars 2021.