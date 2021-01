E

très manager déclare vouloir soulever la FA Cup quand ils commencent leur course chaque année, mais peu peuvent le faire avec une vraie conviction. David Moyes saura qu’il y a une chance d’être saisi cette saison.

West Ham est dans le cinquième tour de la compétition pour la première fois depuis qu’ils ont déménagé d’Upton Park au stade de Londres, et fait face à un gros obstacle dans les 16 derniers avec Manchester United et Liverpool les attendant. Mais peu voudront affronter le côté de Moyes sous cette forme.

Les Hammers jouent avec confiance et sans crainte, écartant la League One Doncaster Rovers 4-0 avec un professionnalisme jamais vu à West Ham jusqu’à ce que Moyes se soit mis aux prises avec le club. La défaite 4-2 en FA Cup à l’AFC Wimbledon sous Manuel Pellegrini semble bien loin maintenant.

La victoire de samedi lui a valu cinq victoires au trot et sept sans défaite toutes compétitions confondues. Ce n’est peut-être pas la liste la plus impressionnante des équipes battues depuis le début de l’année – Everton, Stockport, Burnley, West Brom et Doncaster – mais les Hammers ont rarement regardé en difficulté, et Moyes sait qu’ils ont un autre niveau à atteindre.

Une sixième victoire consécutive à Crystal Palace mardi pourrait propulser West Ham dans le top quatre de la Premier League. La visite des champions de Liverpool sera ensuite l’occasion de montrer à quel point cette équipe est passée sous Moyes, tout en offrant un test de match nul potentiel au cinquième tour.

Gagner la Coupe serait un exploit – même atteindre les dernières étapes étant donné le prochain match nul – et il y a encore du chemin à parcourir. Mais dans une saison pas comme les autres, la chance est là – et c’est alléchant.

West Ham n’a pas de bataille de relégation pour les distraire cette fois-ci et, en frappant le département de côté, a la profondeur nécessaire pour tenir la distance avec un peu de chance. Les fondations sont là et toute l’équipe s’intensifie.

Moyes a fait des changements mais a tout de même mis sur pied une équipe solide samedi, la performance permettant au patron des Hammers de faire un trio de débuts: le gardien Nathan Trott, le milieu de terrain Jamal Baptiste et l’attaquant Oladapo Afolayan, ce dernier marquant le quatrième des Hammers en tête. une journée «de rêve» pour le jeune de 23 ans.

“Nous avons utilisé l’équipe aujourd’hui, mais nous n’avons pas utilisé un tas d’enfants depuis le début du match”, a déclaré Alan Irvine, l’assistant de Moyes. “Nous avons utilisé une équipe de joueurs de Premier League qui ont beaucoup d’expérience, donc nous ne considérions certainement pas cela comme le genre de match où nous pourrions éliminer une équipe affaiblie.

“Nous savons ce qui va arriver au cours des prochaines semaines et nous savons combien il est important de pouvoir répartir les demandes parmi toute l’équipe, et heureusement, les joueurs qui sont venus aujourd’hui ont très bien fait.”

Les performances d’Andriy Yarmolenko – menant la ligne à la place de Michail Antonio reposé – et Said Benrahma auront été encourageantes.

Moyes a appelé ce dernier à intensifier ces dernières semaines et alors que la recherche d’un premier but depuis son déplacement se poursuit, l’Algérien a impressionné et réclamé une passe. Un but pourrait le mettre en forme.

Mark Noble a montré l’exemple aux Hammers samedi

“Cela aiderait certainement”, a ajouté Irvine. «Les gens savent que nous avons amené Said ici pour créer des buts et marquer des buts; c’est le type de joueur qu’il est, donc nous espérons évidemment qu’il le fera.

“Il a créé des objectifs pendant le temps qu’il a passé ici, mais il comme tout le monde a désespérément besoin de lui pour obtenir ce premier but et bien sûr cela réglerait beaucoup de choses.”