a nouvelle variante du coronavirus qui se propage à travers Londres et le sud-est «bat toutes les autres en transmission», a déclaré le conseiller scientifique en chef du gouvernement.

Sir Patrick Vallance a averti que la nouvelle variante, qui serait à l’origine d’une augmentation rapide des infections, devenait la souche dominante.

Lors d’une conférence de presse n ° 10, M. Johnson a déclaré qu’il prenait les mesures le «cœur lourd», mais les preuves scientifiques – suggérant que la nouvelle souche était jusqu’à 70% plus transmissible – ne lui avaient laissé aucun choix.

«Sans action, les preuves suggèrent que les infections augmenteraient, les hôpitaux seraient débordés et des milliers d’autres perdraient la vie», a-t-il déclaré.

Sir Patrick a déclaré lors du briefing que les preuves actuelles montraient que la variante «avait une augmentation significative et substantielle de la transmissibilité».

“Il a également des variantes dans des zones du virus qui sont connues pour être associées à la façon dont le virus se lie aux cellules et pénètre dans les cellules”, a-t-il déclaré.

«Il y a donc des changements qui suscitent des inquiétudes quant à l’apparence du virus.»

Le conseiller scientifique en chef Sir Patrick Vallance (à gauche) et le médecin en chef, le professeur Chris Whitty (à droite), écoutent le Premier ministre Boris Johnson s'exprimer lors d'une conférence de presse

Sir Patrick a expliqué comment, à la mi-novembre, environ 28% des cas à Londres et dans le sud-est, et un peu moins dans l’est de l’Angleterre, étaient dus à la nouvelle variante.

«À la semaine du 9 décembre, ces chiffres étaient beaucoup plus élevés», a-t-il déclaré.

«Ainsi, à Londres, plus de 60% de tous les cas étaient la nouvelle variante.

«Ce que cela nous dit, c’est que non seulement cette nouvelle variante se déplace rapidement, mais qu’elle augmente en termes de capacité de transmission, mais qu’elle devient la variante dominante, elle bat toutes les autres en termes de transmission.

«Donc, ce virus se transmet et se propage rapidement.»

Cependant, Sir Patrick a déclaré qu’il n’y avait «aucune preuve» que la variante causait une maladie plus grave ou augmentait le risque d’être admis à l’hôpital.

«L’hypothèse de travail pour le moment de tous les scientifiques» est également que les vaccins devraient agir contre elle, a-t-il ajouté.

«Le grand changement n’est donc pas la progression de la maladie, ni l’immunité, mais la transmission – ce virus se propage plus facilement, et donc plus de mesures sont nécessaires pour le garder sous contrôle.»

Le médecin en chef du gouvernement, le professeur Chris Whitty, a déclaré lors de la conférence de presse que le système de niveaux détenait des cas dans d’autres régions du pays, mais que la nouvelle variante posait un risque pour les tiers.

“Si vous avez une faible quantité de cette variante, le taux d’augmentation est détenu par les niveaux, mais si vous avez un taux très élevé de cette variante, alors il n’est pas suffisamment tenu par les niveaux et il augmente rapidement”, a-t-il dit, ajoutant que les gens ne devraient pas voyager et risquer de répandre la variante à travers le pays.

Il a dit qu’il y avait un risque que la variante «se rende dans d’autres régions du pays où ce n’est actuellement pas un problème».

Lorsqu’on lui a demandé si les mesures actuelles fonctionneraient, il a dit que c’était comme «vous montiez une pente raide à vélo et maintenant vous avez le vent contre vous aussi – il vous suffit de faire beaucoup plus pour continuer».

Mais il a déclaré que des mesures telles que la distanciation sociale et la limitation des contacts étaient celles à utiliser.

Le Dr Jeffrey Barrett, directeur de la Covid Genomics Initiative au Wellcome Sanger Institute, a déclaré: «Cette nouvelle variante est très préoccupante et ne ressemble à rien de ce que nous avons vu jusqu’à présent dans la pandémie.

«Les nouvelles restrictions annoncées aujourd’hui sont une réponse entièrement justifiée à l’évolution rapide de la situation.

«La détection de nouvelles variantes comme celle-ci est l’une des missions clés du Covid-19 Genomics Consortium au Royaume-Uni.

«Le niveau élevé de surveillance génomique que nous avons eu à ce jour a permis de détecter et de réagir à cette variante le plus rapidement possible. Nous continuerons de surveiller cette variante et d’autres dans les semaines et les mois à venir. »

