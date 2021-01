O

On pense maintenant que sur 50 personnes en Angleterre – 1,1 million – ont un coronavirus, a déclaré le médecin-chef.

Chris Whitty a déclaré mardi lors d’une conférence de presse à Downing Street que le taux de cas à travers le Royaume-Uni avait augmenté de 70% au cours des deux semaines précédant le 30 décembre.

Le professeur Whitty a déclaré que le pays faisait face à «une urgence vraiment grave» alors que les services de santé luttaient pour faire face à la nouvelle variante plus infectieuse du coronavirus identifiée pour la première fois dans le Kent.

Bien que Londres et le Sud-Est subissent le plus gros des cas, la nouvelle variante «décolle désormais également dans d’autres régions» et les hospitalisations «augmentent très rapidement», a déclaré le professeur Whitty. Il a ajouté que le chiffre estimé d’une personne sur 50 infectée est «vraiment un nombre assez élevé».

S’exprimant lors de la conférence de presse de mardi, le Premier ministre a révélé que 1,3 million à travers le Royaume-Uni, dont 1,1 million de personnes en Angleterre, avaient reçu un vaccin contre le coronavirus.

Cela comprend près d’une personne sur quatre – 650 000 – de plus de 80 ans, qui est particulièrement exposée au virus.

Le professeur Whitty a déclaré que la décision d’étendre l’écart entre le premier et le deuxième jabs signifiait que davantage de personnes pouvaient être protégées le plus rapidement possible.

Mais alors que le point de presse avait lieu, le groupe consultatif sur la vaccination de l’Organisation mondiale de la santé a déclaré que le vaccin Pfizer / BioNTech devrait être administré en deux doses sur une période de 21 à 28 jours.

Lors des questions des journalistes, M. Johnson a déclaré qu’il y avait une «perspective» que le verrouillage du coronavirus en Angleterre puisse être atténué à la mi-février.

Le Premier ministre à la conférence de presse: «Lorsqu’une proportion très importante des groupes les plus vulnérables a été vaccinée… alors il y a vraiment la perspective de commencer l’assouplissement de certaines de ces mesures.

«Mais vous apprécierez également qu’il y a beaucoup de mises en garde, beaucoup de ifs y sont intégrés, dont le plus important est que nous suivons tous maintenant les directives.»

M. Johnson a été interrogé à plusieurs reprises par des journalistes sur la décision d’autoriser des milliers d’élèves du primaire à retourner en classe lundi, uniquement pour que les écoles ferment en vertu de mesures de verrouillage nationales quelques heures plus tard.