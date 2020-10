Le Premier ministre Jacinda Ardern était parmi ceux qui ont voté en faveur de la légalisation de la drogue.

Avec 53,1% des votes contre la légalisation de la drogue à des fins récréatives et 46,1% des votes favorables, les résultats du référendum annoncé vendredi étaient proches.

Les résultats préliminaires du référendum contraignant n’incluent pas environ 480000 votes spéciaux, qui englobent les bulletins de vote à l’étranger, et le résultat final sera confirmé le 6 novembre.

Cela signifie qu’une fois que tous les votes spéciaux auront été comptés la semaine prochaine, il pourrait y avoir un basculement vers le vote «Oui».

(Chloe Swarbrick, porte-parole du Parti vert sur la réforme de la législation sur la drogue, s’adresse aux médias à Albert Park, Aucland vendredi après les résultats du référendum / .)

Un référendum sur la légalisation de l’euthanasie a eu lieu en même temps que le référendum sur le cannabis, parallèlement aux élections générales au début du mois.

Avec 65% des votes pour et seulement 34% contre, les Néo-Zélandais ont catégoriquement approuvé la End of Life Choice Act 2019 qui entre en vigueur en tant que nouvelle loi.

La mesure d’euthanasie permettra aux personnes en phase terminale, avec moins de six mois à vivre, la possibilité de choisir l’aide à mourir si elle est approuvée par deux médecins.

Les campagnes pour légaliser l’euthanasie et la marijuana ont été quelque peu éclipsées par la pandémie de coronavirus et une course politique parallèle, au cours de laquelle Mme Ardern et son parti travailliste libéral ont remporté un deuxième mandat dans un glissement de terrain.

Lors des élections précédentes, les votes spéciaux ont eu tendance à suivre des votes plus libéraux que les votes généraux, donnant aux partisans de la légalisation de la marijuana l’espoir que la mesure pourrait encore passer.

Beaucoup pensaient qu’une approbation de Mme Ardern aurait pu renforcer le soutien à la mesure, mais elle a déclaré qu’elle souhaitait laisser la décision aux Néo-Zélandais.

Mme Ardern a déclaré vendredi après la publication des résultats qu’elle avait voté en faveur des deux référendums.

