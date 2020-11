Vous devez voir Proxima. Dans la série Netflix Away, la lauréate d’un Oscar Hilary Swank a dû se rendre sur Mars tout en laissant derrière elle sa famille, qui vivait également un conflit émotionnel douloureux. Une fois dans l’espace, Emma Green (Swank) a fait face à la tension d’un équipage divisé au milieu de toutes sortes de situations techniques compliquées, auxquelles il fallait ajouter la pression d’un coexistence entre étrangers avec un seul objectif. Un argument similaire et avec un casting plus que compétent, avait tout pour triompher au niveau critique et public, mais la série ambitieuse a été annulée à la fin de sa première et unique saison au milieu de critiques divisées et de rumeurs sur des coûts de production élevés qui ne se reflétaient pas dans vos numéros d’audience.

En revanche, le film Proxima (2019) d’Alice Winocour et avec un casting discret dont le visage le plus connu est celui de l’actrice Eva Green, aborde les mêmes sujets et est devenu la grande surprise de la science-fiction en un an avec peu de sorties du genre, au-delà du toujours en débat Tenet de Christopher Nolan. Ils partagent le même principe: une astronaute a du mal à équilibrer sa profession et sa famille, au milieu d’une pression émotionnelle de plus en plus difficile à surmonter.

Mais alors que la série Netflix a opté pour le mélodrame, la déchirure facile et un penchant dangereux pour les excès de l’intrigue, Proxima est une combinaison de drame et de réflexion existentialiste qui utilise les conventions de genre pour explorer la nature humaine.

Il le fait à partir d’une perception sensible de la perte, du chagrin et de la transition vers les aspirations les plus personnelles au détriment des espaces émotionnels les plus privés. Alors que Away dépeignait la douleur comme une grande collection de clichés, l’argument de Proxima est plus intéressé à se plonger dans la souffrance invisible, avec une perception beaucoup plus intime et prudente que la série du géant du streaming.

Pour Winocour, la question sur le grand exploit ambitieux de l’astronaute Sarah Loreau (interprétée par une splendide Eva Green) est une recherche silencieuse des raisons pour lesquelles des décisions capitales sont prises, malgré la douleur que cela peut infliger à notre entourage. . Si dans Away la même situation a été analysée avec un certain pragmatisme, dans Proxima c’est une circonstance sans solutions simples que le personnage doit affronter dans une perception de plus en plus réaliste de la souffrance.

Emma de Swank a passé beaucoup de temps à lutter contre ses options émotionnelles et ses promesses, sans que la série se penche sur la perception de la souffrance en tant que couches de la personnalité du personnage. Dans Proxima, la décision de Sarah est d’éroder sa vie de famille avec une lenteur inquiétante qui finit par remettre en question les vraies raisons pour lesquelles l’astronaute prend la résolution finale, malgré ce qu’elle laisse derrière et le conséquences que cela pourrait entraîner pour sa vie, dans un éventuel retour.

Proxima est une réflexion attentive sur le revers sombre dans la recherche d’idéaux. Sarah de Green veut la réussite professionnelle, la notoriété historique d’un exploit incroyable, mais porte aussi la douleur d’une décision dangereuse qui va sans aucun doute dévaster sa vie tôt ou tard. Et le personnage le sait: l’actrice donne une performance émotionnelle dans laquelle les silences et la tension de la peur de la perte sont montrés dans une série de séquences entre ombres et conversations chuchotées, qui soutiennent le film dans ses moments les plus angoissants. .

Que, alors que Winocour contemple ses personnages à une distance si minime que parfois, le film est un questionnement douloureux sur la possibilité du bien et du mal. Alors que Green lutte pour mener à bien une mission impossible, il doit aussi prendre soin de sa fille Stella (Zélie Boulant), ainsi que dépendre de la décision de son ex (Lars Eidinger), pour entretenir la fragilité d’une vie de famille qui est sur le point de se produire. s’effondrer complètement.

La le réalisateur rend l’ensemble crédible, puissant, complexe émotionnellement, mais surtout émouvant, sans perdre un instant de vue l’objectif de l’argument: regarder avec froideur et vraisemblance la puissance de la technologie qui, en même temps, doit être soutenue sur l’humain. Une combinaison improbable que le script analyse avec soin et délicatesse.

Dans Away, l’intrigue a pris la décision douteuse de montrer le drame familial sans circonstances atténuantes ni même la moindre conception des nuances qui pourraient entretenir une situation d’une gravité considérable. Emma a dû faire face à la décision d’abandonner sa famille alors qu’elle souffrait d’une situation imprévisible et en même temps, supporter une responsabilité acquise qui n’admettait pas de facteurs atténuants.

Le scénario a tenté d’imiter la dure tension émotionnelle de Interstellar (2014) de Christopher Nolan et de se plonger également dans un jeu d’options catastrophiques, dans lequel la vie privée des personnages a pris le pire. Mais au final, le drame est devenu un recueil de platitudes sans grande cohérence: Emma voyage dans l’espace et de là, se bat pour elle la survie en plus d’être une bonne mère et aussi une épouse dévouée.

Le tout est soutenu au milieu de décisions invraisemblables et aussi de petits fragments d’informations qui ne peuvent pas construire une version crédible d’une situation d’une telle dureté.

Proxima, d’autre part, est beaucoup plus banale, sensorielle et plus intéressée à explorer les émotions avec toutes leurs imperfections, la souffrance étant transformée en quelque chose de plus élaboré et multidimensionnel.

Winocour observe Sarah et Stella de près: l’amour entre eux est évident, mais le mur qui s’élève pour les séparer au milieu d’une circonstance imprévisible est aussi solide qu’il est impossible de comprendre au premier coup d’œil. Stella, comme l’était le petit Murph (Mackenzie Foy) de Nolan, doit supporter le double fardeau de comprendre que la mission de sa mère est essentielle et peut-être inévitable, en même temps que cette condition les fera tôt ou tard mettre fin aux deux. se perdre.

Et là, où Away a utilisé la ressource facile des larmes, de grandes conversations d’actualité et des gros plans dramatiques, Winocour crée une collection de plans minimaux qui soutiennent la douleur du silence. Les mains jointes de la mère et de la fille. La distance infinie d’une pièce qui semble contenir le monde. Une perception de la souffrance qui les unit – et les sépare – aussi profondément qu’efficace.

La puissante exploration sensorielle et inversée de Proxima sur la science-fiction enveloppée dans un drame émotionnel d’une énorme intelligence, c’est peut-être tout ce que Away aspirait à être, sans y parvenir. Bien plus proche de la gravité de Cuarón que du grandiose interstellaire sévère de Nolan, Proxima est un affichage de bons dispositifs cinématographiques qui raconte habilement une histoire dans une histoire.

Si Away a abouti à un triomphe qui semblait justifier tous les efforts, Proxima insiste sur sa qualité nuancée, déconcertante et puissante, créant finalement une proposition d’une valeur émotionnelle puissante. Peut-être sa plus grande réussite, dans le long voyage de les deux productions vers une version crédible d’un genre compliqué basé sur l’émotionnel.