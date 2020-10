Le luxe le plus chaud et les actualités A List

Nikkie de Jager, mieux connue sous le nom de NikkieTutorials pour ses plus de 13 millions d’abonnés sur YouTube (et plus de 14 millions sur Instagram), s’est même surprise lorsque sa palette de fards à paupières avec Beauty Bay s’est vendue en moins de huit heures le mois dernier.

Mais là encore, la carrière de de Jager a été pleine de moments inattendus au cours des 12 années écoulées depuis que Lauren Conrad et le casting de l’émission de télé-réalité MTV, The Hills, l’ont inspirée à télécharger sa première vidéo YouTube. Après une plongée dans les looks de maquillage inspirés de The Hills, de Jager a assisté à un tutoriel de Sandy Gold, la jeune femme de 14 ans a décidé de commencer à expérimenter ses propres looks de maquillage en 2008.

«Je me souviens d’avoir téléchargé ma toute première vidéo et elle a obtenu sept vues et trois commentaires, et j’étais sous le choc», se souvient de Jager, maintenant âgé de 26 ans, au téléphone. «J’étais comme, ‘Quoi? Tant de gens – sept personnes – ont vu ça », dit-elle en riant.

Nikkie de Jager en 2018 (.)

“Donc je ne m’y attendais jamais, je ne m’y attendais jamais”, a ajouté la maquilleuse à propos de sa clientèle grandissante, qui compte des célébrités comme Lady Gaga et Selena Gomez comme fans. Quelque chose d’autre de Jager ne s’attendait pas? Collaboration avec le détaillant britannique Beauty Bay.

«J’ai toujours aimé ce que faisait Beauty Bay, et ils avaient déjà dit vouloir collaborer», a expliqué de Jager. «Mais après tout ce qui s’est passé dans mon passé, la confiance n’était tout simplement pas là quand il s’agissait de créer des ombres à paupières ou quoi que ce soit dans ce département. Puis je les ai vus créer une palette avec Mitchell, MMMMitchell, et je suis juste tombé amoureux – les textures, les couleurs, l’emballage. C’est vraiment celui qui a scellé l’accord pour moi », a-t-elle noté à propos de la collaboration de Beauty Bay en 2019.

Le choix d’une palette de fards à paupières était une évidence pour de Jager, qui a tout de suite commencé à créer la palette de 20 nuances. “Le [Beauty Bay] L’équipage s’est envolé pour Amsterdam et nous nous sommes enfermés dans un bureau. À partir de là, il s’agissait de trouver des couleurs qui m’ont toujours inspiré, de trouver les bons noms pour elles et de créer une vision », a déclaré de Jager, qui est basé aux Pays-Bas.

Palette de pigments pressés The NikkieTutorials x Beauty Bay (avec l’aimable autorisation de Beauty Bay)

«Ils envoyaient des échantillons du laboratoire à ma maison pour que je puisse les essayer, et c’était un va-et-vient constant pour arriver à la palette parfaite.» Pour de Jager, cela signifiait trouver un équilibre entre des couleurs marquantes et des neutres plus doux.

«Je suis connu pour avoir des looks fous, mais je suis aussi connu pour ce genre de glamour neutre et lourd. Je voulais vraiment des pops neutres, je voulais assez de mattes pour construire la structure, mais je voulais aussi tout mettre en œuvre avec les chromes et les couleurs funky. Cette palette est vraiment – quand je la regarde – je me vois », a déclaré de Jager à propos de la palette finie, que Beauty Bay réapprovisionne actuellement.

Bien sûr, pour englober pleinement la personnalité de Jager, chaque fard à paupières avait besoin du bon nom. Et les fans de la maquilleuse reconnaîtront des nuances dédiées à son frère, sa maman, son fiancé et ses chiens (il y a même une ode à Legally Blonde avec la teinte rose mat approuvée par Elle Woods, Blend & Snap!).

Au fur et à mesure que de plus en plus de palettes sortent, de Jager m’assure qu’elle continuera à «traquer» ses histoires Instagram taguées pour voir tous les looks que les gens créent. Et elle continuera sans aucun doute à partager des vidéos sur sa chaîne YouTube – peut-être même avec quelques apparitions d’invités de célébrités (de Jager a maquillé une longue liste de visages célèbres, notamment Lady Gaga, Ashley Graham et Nicole Richie).

Nikkie de Jager (avec l’aimable autorisation de Beauty Bay)

«La réponse numéro un pour cela est toujours Adele», a répondu de Jager lorsque j’ai demandé avec quelle célébrité elle aimerait le plus collaborer et avec laquelle elle n’a pas encore. «Je pense que nous aimerions vraiment vibrer et passer un bon moment – et elle peut se maquiller si joliment», a-t-elle expliqué, avant de jeter un joker total dans le mélange.

«Un autre favori est Dwayne ‘The Rock’ Johnson», dit-elle en riant. «Je sais que c’est super aléatoire, mais le jour où il a le temps et connaît mon existence, je veux juste que ces gros bras costauds tiennent le plus petit pinceau mélangeur et se maquillent.

Bien sûr, pour de Jager, sa chaîne YouTube est devenue bien plus que du maquillage. En l’utilisant comme un espace pour partager plus de détails personnels sur sa vie, de Jager s’est également révélée transgenre à la suite d’une vidéo qu’elle a publiée en janvier.

«C’est un tel cadeau déguisé», dit-elle. «Je ne m’attendais pas à ce que cela apporte autant de joie dans ma vie, et le fait que je puisse inspirer et aider d’autres personnes qui se trouvent dans des situations similaires – je me pince chaque jour en sachant que je peux aider au moins une personne à ce sujet planète qui se débat », a poursuivi de Jager, ajoutant:« Je suis fier parce que j’ai toujours voulu que ma vie ait un sens, et j’ai vraiment l’impression d’avoir un sens maintenant.

La Palette de pigments pressés NikkieTutorials x Beauty Bay sera disponible sur le site de Beauty Bay le 30 septembre