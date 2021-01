N

Les célébrations de la nouvelle Saint-Sylvestre dans le monde ont été étouffées en raison de mesures strictes contre les coronavirus.

Certaines grandes villes ont annulé ou réduit leurs célébrations traditionnelles, mais une poignée d’endroits sans épidémies de Covid actives se sont poursuivies comme d’habitude.

Les festivités sont particulièrement sourdes en Europe, au milieu des craintes d’une nouvelle souche plus contagieuse de la maladie.

En Angleterre, la nouvelle souche de coronavirus se propage rapidement et 20 millions de personnes dans les régions les plus touchées sont obligées de rester chez elles. Le Premier ministre britannique Boris Johnson a exhorté les gens à suivre les règles et la police métropolitaine a lancé un avertissement aux fêtards potentiels à Londres pour “célébrer la nouvelle année dans le confort de leur propre maison”.

(Des policiers dispersent des gens sur le pont de Westminster dans un Londres presque déserté le soir du Nouvel An / . via .)

Les emplacements sur le port étaient clôturés, les parcs populaires fermés et les célèbres lieux de nuit étrangement désertés. Un feu d’artifice de 21 heures a été mis au rebut, mais un spectacle pyrotechnique de sept minutes à minuit a apporté une joie momentanée alors que des feux d’artifice illuminaient de manière spectaculaire l’emblématique Harbour Bridge et ses environs.

Melbourne, la deuxième ville la plus peuplée d’Australie, a annulé ses feux d’artifice.

En Corée du Sud, le gouvernement de la ville de Séoul a annulé sa cérémonie annuelle de sonnerie du Nouvel An dans le quartier de Jongno pour la première fois depuis que l’événement a eu lieu pour la première fois en 1953, des mois après la fin de la guerre de Corée. La cérémonie attire normalement environ 100 000 personnes et est diffusée en direct.

Les autorités des zones côtières de l’est de la Corée du Sud ont fermé des plages et d’autres endroits où des centaines de milliers de personnes se rassemblent généralement le jour de l’an pour regarder le lever du soleil.

Les villes et les pays qui ont réussi à contrôler le coronavirus doivent se réjouir.

La Nouvelle-Zélande, qui a deux heures d’avance sur Sydney, et plusieurs de ses voisins insulaires du Pacifique Sud qui n’ont pas non plus de cas actif de Covid-19 ont tenu leurs célébrations habituelles du Nouvel An.

(Des feux d’artifice sont lancés depuis la Sky Tower pour marquer le changement d’année le soir du Nouvel An à Auckland, Nouvelle-Zélande / AP)

Taïwan a accueilli sa célébration habituelle du Nouvel An, un feu d’artifice près de la tour emblématique Taipei 101 de sa capitale. Une cérémonie de lever du drapeau devant le bâtiment du bureau présidentiel le matin du Nouvel An était prévue. L’île n’a enregistré que sept décès et 700 cas confirmés.

Dans les sociétés chinoises, le nouvel an lunaire, qui en 2021 tombera en février, prime généralement sur le nouvel an solaire du 1er janvier. Pékin a programmé une cérémonie de compte à rebours avec seulement quelques invités, tandis que d’autres événements prévus ont été annulés.

(Des personnes portant des masques faciaux assistent au compte à rebours du Nouvel An à Wuhan, Chine / . via .)

Une grande partie du Japon a accueilli tranquillement 2021 chez lui, alarmé après que Tokyo ait signalé un nombre quotidien record de cas confirmés de coronavirus. La capitale a rapporté environ 1 300 jeudi, dépassant les 1 000 pour la première fois.

Beaucoup de gens ont sauté ce qui est habituellement une chance de retourner dans leurs foyers ancestraux pour les vacances, dans l’espoir de réduire les risques pour la santé des familles élargies. L’empereur Naruhito livre un message vidéo pour la nouvelle année, au lieu de saluer les foules acclamées depuis un balcon à l’extérieur du palais.

Des millions d’Indiens prévoyaient d’inaugurer la nouvelle année avec des célébrations tamisées à la maison en raison des couvre-feux nocturnes, de l’interdiction des fêtes sur la plage et des restrictions de mouvement dans les grandes villes et villages après que la nouvelle variante plus contagieuse du coronavirus ait atteint le pays.

Les drones surveillaient les mouvements des gens à Mumbai, la capitale financière et du divertissement de l’Inde. Les grands rassemblements ont été interdits, mais il n’y avait aucune restriction sur les visites d’amis, de parents et de lieux publics en groupes de quatre personnes au maximum, a indiqué la police.

en relation

Malgré une recrudescence des infections, le hub du Golfe de Dubaï a poursuivi ses célébrations de masse pour le réveillon du Nouvel An, y compris le spectacle de feux d’artifice annuel autour de la Burj Khalifa, la plus haute tour du monde.

Dans de nombreux pays européens, les autorités ont averti qu’elles étaient prêtes à sévir contre les fêtards qui enfreignent les règles de santé publique.

Le gouvernement britannique a diffusé des publicités implorant le public de “voir la nouvelle année en toute sécurité chez lui”. La plupart de la population anglaise est soumise aux mesures Covid les plus strictes pour tenter de ralentir la propagation de la nouvelle variante de coronavirus facilement transmissible.

Le feu d’artifice emblématique du Nouvel An à Londres a été annulé. Le maire Sadiq Khan a déclaré que la capitale “ne peut tout simplement pas se permettre d’avoir le nombre de personnes qui se rassemblent” pour le compte à rebours festif et les feux d’artifice cette année.

Dans la capitale tchèque de Prague, une destination populaire du Nouvel An pour les gens de tout le continent, la police s’est préparée à imposer un couvre-feu nocturne à partir de 21 heures.

Les organisateurs du spectacle annuel de la Saint-Sylvestre à la porte de Brandebourg à Berlin, qui attire régulièrement des centaines de milliers de spectateurs, organisent cette année un événement virtuel que les gens peuvent regarder chez eux. Les rassemblements publics et les feux d’artifice sont interdits dans une grande partie de la capitale allemande.

Le ministre italien de l’Intérieur a ordonné à 70 000 agents des forces de l’ordre d’être en patrouille pour le réveillon du Nouvel An et a déclaré que les célébrations de cette année seraient “plus sobres” que d’habitude.