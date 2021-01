T

a crise du coronavirus a eu un «impact dévastateur» sur le bien-être mental des jeunes, les chômeurs étant plus susceptibles de se sentir anxieux et déprimés, suggère une nouvelle étude.

Les recherches menées par The Prince’s Trust suggèrent que l’expérience des jeunes qui ne sont pas dans l’enseignement, l’emploi ou la formation est plus négative que ceux qui travaillent et en formation.

L’organisme de bienfaisance pour la jeunesse a déclaré que son enquête auprès de 2 180 personnes âgées de 16 à 25 ans à travers le Royaume-Uni indiquait que plus de jeunes se sentent anxieux que dans les 12 ans d’histoire de l’étude.

Evening Standard lance une enquête sur la crise cachée de la santé mentale

Un répondant sur quatre a déclaré qu’il se sentait «incapable de faire face à la vie» depuis le début de la pandémie, augmentant à 40 pour cent parmi ceux qui ne travaillaient pas, ne suivaient ni études ni formation.

La moitié des jeunes de 16 à 25 ans ont déclaré que leur santé mentale s’était détériorée depuis le début de la pandémie.

Jonathan Townsend, directeur général britannique de The Prince’s Trust, a déclaré: «La pandémie a eu des effets dévastateurs sur la santé mentale et le bien-être des jeunes.

«Ils sont confrontés à une éducation perturbée, à un marché du travail en diminution et à l’isolement de leurs amis et de leurs proches, et par conséquent, trop d’entre eux perdent tout espoir pour l’avenir.

«Comme toujours, ce sont les jeunes au chômage, et ceux qui ont peu de qualifications et peu de confiance, qui vivent une expérience encore plus négative.

«À ce moment critique, nous avons besoin que les entreprises, le gouvernement et les individus travaillent avec nous pour aider autant de jeunes vulnérables que possible.

«Ce n’est qu’en travaillant ensemble que nous pourrons empêcher cette génération de jeunes de renoncer à leur avenir – et à eux-mêmes.»

Plus de la moitié des personnes interrogées ont déclaré qu’il était plus difficile de demander une aide à l’emploi et un nombre similaire de personnes sans emploi ont déclaré qu’elles ne pouvaient pas voir une fin au chômage.

en relation

Emma Taylor, directrice des ressources humaines pour le Royaume-Uni chez Tesco, qui a contribué à la recherche, a déclaré: «Les résultats de l’Indice de la jeunesse de cette année soulignent à quel point il est vital d’aider les jeunes à développer leurs compétences et à renforcer leur confiance, à soutenir leur avenir.

«Grâce à nos partenariats existants avec The Prince’s Trust et d’autres organismes de bienfaisance, nous avons déjà aidé plus de 40 000 jeunes dans les écoles secondaires à développer l’employabilité et les compétences de vie essentielles, telles que le travail d’équipe et la communication.

La ministre de la Santé mentale, Nadine Dorries, a déclaré: «Je sais que la pandémie a été incroyablement difficile pour les enfants et les jeunes et je suis absolument déterminée à soutenir leur bien-être mental.

«L’intervention et le traitement précoces sont essentiels, c’est pourquoi nous formons une nouvelle main-d’œuvre spécialisée en santé mentale pour les écoles et les collèges partout au pays et leur enseignons à quoi ressemble une bonne santé mentale et physique.

«En septembre, nous avons lancé une campagne sur le site Web Every Mind Matters pour faire connaître les conseils et les outils disponibles pour soutenir le bien-être mental des enfants et des jeunes.

«Nous étendons également les services de santé mentale pour les enfants et les jeunes à travers le plan à long terme du NHS pour soutenir 345 000 personnes supplémentaires d’ici 2023/24, soutenues par un investissement record de 2,3 milliards de livres sterling supplémentaires par an.

«J’exhorte tous ceux qui ont besoin d’aide à parler à leur médecin généraliste.»