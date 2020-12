T

a pandémie contribuera à faire de Londres une ville plus verte en encourageant les promoteurs à inclure des parcs cyclables dans les nouveaux immeubles de bureaux majeurs, selon les experts.

Des installations pouvant accueillir des centaines de vélos ont été saluées comme «la voie à suivre» après qu’un développement phare sur l’une des places les plus célèbres de la capitale ait obtenu le feu vert des urbanistes.

La maison Lansdowne sur Berkeley Square à Mayfair comprendra un peu moins de 500 espaces cyclables et des vestiaires standard dans le cadre d’un projet de 200 millions de livres sterling visant à construire un immeuble de bureaux à plusieurs étages avec des magasins et des restaurants au rez-de-chaussée.

Parmi les autres nouveaux développements en cours de construction avec des installations de stationnement pour vélos à grande échelle, citons 20 Ropemaker dans la ville, où il y aura 812 espaces pour vélos avec des vestiaires et des douches standard de gymnase et une entrée dédiée avec des ascenseurs et un convoyeur pour sortir.

Un autre développement de la ville au 22 Bishopsgate devrait également intégrer le plus grand parc à vélos de Londres avec 1 699 places et des vélos Brompton à louer, ainsi que l’entretien des vélos, des casiers, des douches et un service de serviettes gratuit.

Les règles de planification fixées par la mairie sont l’un des facteurs à l’origine de la montée en flèche de l’offre de stockage sécurisé des vélos dans les nouveaux immeubles de bureaux.

(

À quoi ressemblera la maison Lansdowne sur Berkeley Square

/ AHMM)

Mais les développeurs et les architectes affirment que les exigences des entreprises avant-gardistes et la popularité croissante du cyclisme causée par la pandémie de coronavirus donnent un élan supplémentaire à la tendance alors que les employeurs cherchent à répondre aux besoins de leur personnel.

David Ainsworth, directeur général de CO-RE, les développeurs du centre de Londres responsables de Lansdowne House et 20 Ropemaker, a déclaré que le stockage de vélos devenait un élément essentiel des nouveaux bâtiments qui gagneraient en importance à mesure que le cyclisme augmentait.

«Avoir un espace sûr et de qualité est ce que les gens veulent et nous avons constaté que les occupants l’exigent. C’est une tendance à venir », a-t-il déclaré.

«Le cyclisme a énormément gagné en popularité et il y a eu beaucoup de travail pour améliorer les pistes cyclables, la sécurité, la séparation des véhicules et de la circulation. Dans le même temps, les autorités de tout le pays, y compris Londres, ont commencé à augmenter leurs attentes en matière de cyclisme dans les bâtiments, c’est donc un bâton et une carotte qui conduit au changement.

en relation

«Il y a très peu de gens qui disent qu’ils ne sont pas pour ça. Il y a une controverse sur les pistes cyclables, mais dans les bâtiments, il y a très peu de sentiment de négativité, c’est toujours considéré comme positif.

«Il y a un accord entre les promoteurs et les occupants sur le fait que cela doit être une bonne chose pour la ville dans son ensemble et en termes de rebond.»

Louise Regan, architecte principale à AHMM, le cabinet qui a conçu la maison Lansdowne, a déclaré que la pandémie «a mis davantage l’accent» sur les installations cyclables dans les bâtiments.

Elle a ajouté: «On s’attend de plus en plus à ce que les magasins de cyclisme et les vestiaires soient attrayants et accueillants plutôt qu’après coup avec une sensation de« retour à la maison ».

(

Les 20 Ropemaker de la ville comprendront 812 espaces cyclables

/ ING Media)

«La Lansdowne House offrira une entrée dédiée aux vélos avec un accès sans marche à 474 espaces pour les vélos de longue durée, soutenus par 48 douches et 305 casiers, ainsi qu’un espace de travail équipé d’outils pour l’entretien des vélos.»

Le plan de Londres, créé par le maire Sadiq Khan et l’Assemblée de Londres, établit des normes minimales pour les parkings cyclables «long séjour» et «court séjour» pour les bureaux, hôtels, commerces de détail, locaux industriels et autres nouveaux bâtiments. L’objectif est de contribuer à la transition vers une «augmentation significative du cyclisme» dans les années à venir.

Les espaces réservés aux vélos du personnel sont destinés à être adaptés «au stationnement de longue durée, notamment en termes de localisation, de sécurité et de protection contre les éléments» avec des «casiers, douches et vestiaires» disponibles.