Ces huit derniers mois ont bouleversé nos mondes, physiquement, émotionnellement et mentalement – mais vous le savez déjà. Tout le monde a vécu une version différente de la pandémie. J’ai perdu mon père au début du premier verrouillage, des semaines plus tard, ma meilleure amie a donné naissance à son premier enfant. Des micro-mariages d’une joie inattendue ont suivi des funérailles douloureuses sur Zoom. Furlough a mis fin à la redondance pour un ami, tandis qu’un autre a reçu la plus grande augmentation de salaire de sa vie. Les achats de maisons ont échoué pour certains, alors que d’autres sont partis à Lisbonne – et c’est juste mon cercle d’amitié.

Nos relations se transforment en conséquence. Malgré les changements de vie auxquels nous avons été confrontés, nos calendriers sociaux vides et la monotonie de notre nouvelle routine quotidienne signifient que nous sentons que nous n’avons rien d’excitant à signaler – aggravé par le fait qu’on nous refuse à nouveau la solution miracle ultime à la distance. nous ressentons, la session de pub impromptue de bien-être, mon ultime remède à l’amitié. RIP spontanéité.

Et alors que nous somnambulons vers Noël, le rappel que nous avons manqué ces jalons gigantesques habituellement célébrés ensemble, ou noyé nos chagrins, nous fait nous sentir encore plus déséquilibrés, suscitant les craintes de ce que le magazine Elle a appelé «l’amitié s’estompe» et The Cut décrit comme une «paranoïa de l’amitié». Un collègue me dit sa liste B – ou est-ce un terme plus gentil, deuxième cercle? – les amis sont devenus une liste A, purement basée sur la géographie et le potentiel de promenades socialement éloignées. Et puis il y a ceux qui se délectent secrètement du fait qu’ils n’ont plus besoin de voir personne. Pour une amie, le verrouillage l’a libérée des chaînes d’une vie sociale fortement planifiée et, franchement, elle était là pour cela.

«Les amitiés ont été assez surprenantes, beaucoup de gens disent qu’ils se sont rapprochés d’amis dont ils n’étaient pas si proches avant et d’autres amis ont découvert que ceux qu’ils pensaient être plus proches pour eux n’étaient pas nécessairement là, », Explique le Dr Radha Modgil, animateur de podcast GP et Life Hacks. «L’une des raisons en est l’attitude des différentes personnes face au risque [about the virus]. Nous avons vu des gens s’habituer davantage à des amis qui ont une attitude similaire. Il s’agit également de la façon dont les gens se connectent habituellement. Si vous êtes quelqu’un qui n’est pas doué pour les textos et qui ne se sent vraiment à l’aise que d’avoir des conversations significatives en face à face, cela peut créer un obstacle. Chacun de nous a traversé des changements de vie massifs et nous réagissons tous au stress différemment. Si vous n’avez pas entendu quelqu’un depuis un certain temps, c’est probablement plus ce qu’il vit que tout ce que vous avez fait.

Cela résonne. En tant que personne connue pour être un peu floconneuse, j’ai ressenti la conséquence de ne pas être un planificateur social en lock-out. Je peux compter le nombre de promenades socialement éloignées que j’ai faites avec un ami d’une part. Les brefs moments de normalité de l’été ont été une bouée de sauvetage, mais ces souvenirs s’estompent rapidement. J’ai peur de dériver de l’ami proche qui a eu une fille (que je ne vois que sur Instagram). Je suis triste que le tout-petit de mon autre ami, que je n’ai pas pu câliner depuis mars, ne sache pas qui je suis. Mes amis et moi allons-nous nous séparer définitivement? Les amitiés sont-elles partout pétillantes pour la vie?

Cette pause est un moment pour faire le point sur vos amitiés, et certaines personnes utilisent ce temps pour éliminer leurs cercles, dit Modgil. “Il ne devrait y avoir aucune honte ou jugement en interne si vous voulez vous éloigner de certaines amitiés.”

Mais peut-être que la meilleure chose à retenir de 2020 est de vous rappeler d’être votre propre meilleur ami. «Prendre soin de soi vous laisse dans un meilleur endroit pour être une bonne amie», poursuit-elle. «Utilisez ce temps pour réévaluer l’équilibre entre l’énergie que vous conservez pour vous-même et l’énergie que vous donnez à vos amitiés.»

Une amitié à l’épreuve de la pandémie

1. N’ayez pas peur de faire le premier pas pour raviver les amitiés. Lorsque vous les contactez, demandez-leur comment ils vont et écoutez-les vraiment.

2. Pensez à ce que chacun de vos amis aime faire et proposez des activités en conséquence. Tout le monde fonctionne différemment, alors ne forcez pas vos amis à faire de longs zooms ou des marches à froid si ce n’est pas leur truc (ils ne vous en voudront que).

3. Planifiez du plaisir après la pandémie dès que possible, nous avons tous besoin de quelque chose à espérer maintenant. Lorsque vous planifiez quelque chose avec quelqu’un dans le futur, cela envoie le message que «cette amitié est significative et valable pour moi et je veux qu’elle dure».

4. Envoyez-leur quelque chose. Cela peut être quelque chose de peu coûteux, comme une petite carte, une carte pop-up e-mail ou un petit cadeau. Des cadeaux bien pensés peuvent vraiment revigorer les amitiés.