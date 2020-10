Le couple de Cristiano Ronaldo, Georgina Rodríguez dans le style Emma Coronel | .

Dans le plus pur style Emma Coronel, le beau couple de Cristiano Ronaldo, Georgina Rodríguez a conquis Instagram de sa voiture et du mannequinat comme la professionnelle qu’elle est.

Georgina Rodriguez il a ravi ses followers sur Instagram avec une photographie dans laquelle il a posé depuis un véhicule noir ostentatoire dans le style de la femme d’affaires Emma Coronel, comme dans certaines photographies non officielles des médias sociaux qu’ils ont exposées; une vie pleine de beauté, de glamour et de luxe.

La belle fiancée de Cristiano Ronaldo elle a posé comme si elle sortait du véhicule avec une robe assez courte et à motifs, des bottes noires et une casquette; Son beau sourire et ses accessoires se sont démarqués sur la photo, mais ce qui a attiré tous les regards, ce sont ses belles jambes.

La photo a été partagée sur l’Instagram officiel du mannequin le 11 octobre et il a plaisanté un peu avec le texte d’accompagnement, où il a fait référence à son footballeur préféré, Cristiano Ronaldo.

Acte normal qui vient @cristiano ❤️ @prettylittlething #happysunday #love, a écrit la belle Georgina Rodríguez.

La publication du modèle argentin a dépassé le million et demi de réactions sur le célèbre réseau social; Les émoticônes des cœurs, du feu et autres n’ont pas attendu la beauté de Georgina Rodríguez.

La fiancée glamour de Cristiano Ronaldo Elle n’est pas seulement un mannequin glamour, mais aussi une star sur Instagram, où elle compte plus de 20 millions de followers.

La star du football a quatre enfants, mais seulement un petit à côté de Georgina Rodriguez, qui s’appelle Alana Martina. Cristiano Ronaldo avait déjà Cristiano Ronaldo Jr, Eva María et Mateo de relations précédentes.

La mannequin de 26 ans revendique dans ses réseaux sociaux sa vie pleine de glamour, de luxe et de beauté, elle est toujours plus qu’actuelle dans le monde de la mode et impose la mode avec ses looks. Georgina Rodríguez profite également de la moindre occasion pour montrer à quel point elle va bien avec son amour Cristiano, dont elle est très certainement éloignée aujourd’hui.

Le couple ne traverse pas la meilleure période de sa vie depuis que le footballeur a été testé positif au coronavirus et cette condition l’éloigne de sa famille et de ses camarades de jeu pour des raisons de sécurité.

Comme annoncé, Cristiano Ronaldo n’a présenté ni symptômes ni problèmes de santé, certains dus à Covid-19; cependant, il a été révélé qu’il était porteur grâce à un test de routine.

Son équipe a annoncé que le joueur de football raterait certains matchs et ferait la quarantaine correspondante; De plus, craignant que plus de joueurs aient pu être infectés, ils ont décidé de tester toute l’équipe, heureusement il n’y avait plus de positifs.

L’inquiétude s’était accrue après que ses partisans se soient souvenus que peu de temps avant la publication du positif de Ronaldo, la star du football avait partagé quelques photos d’un repas qu’il dégustait avec ses coéquipiers, où personne n’était à une distance saine.

Malgré cette situation, le souci de Cristiano Ronaldo Ce n’est pas grand-chose puisqu’il ne présente pas de problèmes de santé, en plus d’être un homme jeune, en bonne santé et athlétique et en plus de cela, il ne passe pas un mauvais moment dans sa quarantaine ostentatoire.

Récemment, le footballeur a fait sensation lorsqu’il a été accusé de ne pas respecter sa quarantaine et d’avoir voyagé sans suivre les protocoles après avoir été révélé qu’il était porteur du virus.

Avant l’accusation, Cristiano Ronaldo n’a pas tardé à répondre et a souligné qu’il avait voyagé de Lisbonne à Turin sur un avion autorisé, sans avoir de contact avec qui que ce soit et en suivant les protocoles qui étaient indiqués.