Les actionnaires d’apita doivent en avoir assez de la promesse de confiture demain.

Cela fait trois ans que le gourou du redressement, Jon Lewis, est venu pour booster la fortune de l’opérateur de péage urbain en difficulté.

Pourtant, pour les investisseurs, il n’y a pas eu grand chose à encourager depuis.

Lewis – un type décent, il faut le dire – les a persuadés de soutenir une émission de droits de 700 millions de livres sterling. L’idée était de faire un revirement pour développer un travail technologique à forte marge que vous associeriez habituellement à Accenture.

On leur a promis une série de cessions pour rapporter des liquidités, et la fin des mauvais contrats que la direction précédente avait endurcis.

Mais que s’est-il réellement passé?

À son arrivée, les actions étaient de 220 pence, diluées par l’émission de droits de 70 pence par action. Ils sont maintenant 44p. Au cours de la seule année écoulée, ils ont chuté de 73% par rapport à la baisse de 15% du FTSE All Share.

Les éliminations ont été trop lentes. Les objectifs de trésorerie n’ont pas été atteints. Et, comme le note Shore Capital, les contrats «contestés» demeurent. Les bénéfices et les flux de trésorerie sont bien inférieurs à ce qu’ils devraient être.

Aujourd’hui vient la bonne nouvelle des négociations de rachat de son activité dans le domaine de l’éducation. Si Lewis peut obtenir cela au-delà de la ligne pour les 500 millions de livres sterling rapportés (douteux), alors tant mieux.

Mais les actionnaires peuvent se demander pourquoi cela, et d’autres ventes, ont pris si longtemps. Dans moins d’un an, Interserve a vendu ses branches de gestion des installations et d’éducation et aura trouvé des acheteurs pour la plupart des autres opérations d’ici Noël.

Les actions de Capita ont chuté malgré les nouvelles de cession d’aujourd’hui.

Un signe d’avertissement que la croyance du marché s’épuise.