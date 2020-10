Danse avec les stars, la pro Lindsay Arnold a pris la saison 29 car elle et son mari Sam Cusick attendent leur premier enfant, une petite fille. Avec le bébé attendu en novembre, Arnold, 26 ans, a montré la somptueuse crèche que le couple avait préparée pour leur nouveau paquet de joie. Arnold a annoncé sa grossesse en mai et a tenu les fans au courant de chaque étape. Mardi, Arnold a déclaré qu’elle avait atteint 38 semaines de grossesse.

Arnold a déclaré que l’une des premières choses qui l’enthousiasmait lorsqu’elle a appris qu’elle s’attendait à concevoir une crèche. «Nous avons eu cette pièce dans notre maison pendant les deux dernières années maintenant qui était complètement vide. C’est un peu comme notre chambre de poubelle, mais j’ai toujours su que je voulais que ce soit notre crèche et j’étais tellement excitée pour la journée quand je suis arrivé à le concevoir et que j’étais tellement excité de travailler avec Four Chairs Furniture & Design », a déclaré Arnold à E! Nouvelles vendredi. “Ils ont conçu toute notre maison, fait tout notre décor, donc je savais déjà qu’ils allaient être mon premier choix pour notre crèche.”

Bien qu’Arnold sache qu’elle a une fille, la gagnante du trophée Mirror Ball a déclaré qu’elle avait dit à sa créatrice de Nursey qu’elle voulait un look neutre avec des «éléments de personnalité amusants». La pièce s’appuie fortement sur les tons beiges et a été inspirée par un safari africain, avec des images d’animaux sur le mur. Ce choix faisait référence au fait qu’Arnold et Cusick s’étaient fiancés en Tanzanie. Le couple a également réfléchi à l’avenir, se procurant un berceau «solide pour tous nos enfants» et en bois naturel.

Arnold a adoré le look final de la pièce. “Nous adorons la façon dont tout s’est déroulé et nous sentons que cela a parfaitement capturé notre vision pour notre crèche et pour notre petite fille”, a-t-elle déclaré. “Je suis tellement excité de la voir là-dedans. Je pense que ça va être tellement incroyable d’avoir tout cela réuni.”

Arnold a également partagé toutes les photos sur sa page Instagram, où elle a révélé plus tôt cette semaine qu’elle avait 38 semaines. Elle a été surprise de pouvoir «encore se lever et bouger», car elle craignait que la douleur ligamentaire ronde qu’elle avait ressentie plus tôt dans sa grossesse ne rende cela difficile. Elle s’est connectée avec des entraîneurs sur l’application Bright, qui l’ont aidée à trouver des wats sûrs pour s’entraîner pendant la grossesse.

Arnold n’est pas le seul pro DWTS à s’asseoir cette saison en raison d’une grossesse. Witney Carson attend son premier enfant avec son mari Carson McAllister. La semaine dernière, Carson a déclaré qu’elle en était maintenant à son troisième trimestre. Carson a récemment déclaré à Entertainment Tonight que c’était amusant d’être enceinte en même temps que son amie proche. “Nous nous connaissons de toute évidence depuis l’âge de 9 ans, donc faire littéralement tout ensemble a été si spécial et j’ai hâte d’être mères ensemble”, a-t-elle déclaré.