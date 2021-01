Cyndi Lauper a donné une performance en direct le soir du réveillon du Nouvel An de Dick Clark cette année, laissant de nombreux téléspectateurs confus. La pop star a eu un étrange snafu avec son équipe de maquillage avant d’interpréter une nouvelle chanson inspirée de l’EDM appelée “Hope” qui n’a pas plu aux fans. Pourtant, si rien d’autre, la performance a fait parler Twitter.

Lauper a commencé sa performance du réveillon du Nouvel An avec un duo de “True Colors” avec la star de Broadway Billy Porter, qui s’est assez bien déroulée jusqu’à ce que son équipe de maquillage se précipite sur scène. Lauper a essayé de les chasser en disant: “Je suis devant la caméra, je suis devant la caméra” encore et encore. Après cela est venu un bref discours sur la nouvelle année, suivi de la nouvelle chanson de Lauper “Hope”. La performance vocale inhabituelle de Lauper mélangée à une performance de danse étrangement sans but a laissé les commentateurs perdus.

“2020 ne peut pas être pire, il ne reste qu’une heure.” cyndi lauper: pic.twitter.com/r8rdO8jHqJ – Emerson Lotzia, Jr. (@EmersonLotzia) 1er janvier 2021

Aujourd’hui âgée de 67 ans, Lauper est une pop star avec des racines au début des années 1980, et a depuis travaillé comme actrice et activiste au fil des ans. Son dernier album, Detour, est sorti en 2016, mais elle est active depuis lors avec des performances en direct, la promotion des LGBTQ + et la promotion d’autres artistes. Pourtant, elle était un choix étrange pour cette émission télévisée du Nouvel An, ont pensé de nombreux téléspectateurs.

La performance de Lauper a inspiré de vives réactions, des réprimandes et des mèmes sur diverses plates-formes. Beaucoup ont taquiné le chanteur avec amour, certains disant même qu’une performance aussi étrange était l’envoi parfait pour une année impaire. D’autres étaient plus impitoyables dans leurs critiques. Voici un aperçu de ce que les gens avaient à dire.