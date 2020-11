The Rock était l’un des films préférés de Sean Connery à partir de sa sortie des années 1990, aux côtés de Entrapment avec Catherine Zeta-Jones. Alors que ce dernier film était un film plus lent et méthodique, The Rock était le deuxième film de Michael Bay après Bad Boys et sa deuxième équipe avec Jerry Bruckheimer et Don Simpson. Ce serait l’un des derniers crédits de production de Simpson et une entrée explosive de Bay que les fans adorent toujours. Ces explosions importaient et elles importaient aussi à Sean Connery.

C’était un semi-retour aux débuts de l’espionnage de Connery avec un mélange de Die Hard, de machisme militaire et d’action hardcore pour l’ancien James Bond. Connery joue John Patrick Mason, un espion britannique enfermé pendant des décennies sans aucune accusation qui est également le seul survivant connu d’une évasion de l’île d’Alcatraz.

Cela est utile quand Ed Harris et ses Marines prennent l’île, retiennent 81 visiteurs en otage et demandent 100 millions de dollars au gouvernement américain pour payer ses hommes et ses familles de soldats perdus à cause d’efforts clandestins sans compensation. Cela semble noble à première vue, mais la pénalité pour ne pas payer est le lancement de roquettes remplies de gaz neurotoxique VX vers San Francisco.

Alors Mason est sorti de prison, à contrecœur offert par le FBI une grâce pour obtenir une route dans la prison pour Navy SEALS avant de se retrouver attaché à Nicolas Cage en tant que Stanley Goodspeed pour la majeure partie du film. C’est excellent, et vous devez le regarder si vous ne l’avez pas fait. Une fois que vous l’avez fait ou si vous êtes fan, vous comprendrez pourquoi le décès de Connery samedi a poussé les gens à revivre le film. Cage a fait l’éloge de Connery après l’annonce de son décès.

“J’admirais tellement Sean. J’étais plus heureux quand je travaillais avec lui – sa sagesse, son humilité et son extrême honnêteté m’ont guidé depuis que je l’ai rencontré”, a déclaré Cage selon PEOPLE. “C’était mon ami et mon plus grand professeur de cinéma. La première star de cinéma à montrer la voie en combinant drame, action-aventure et comédie. Il a tout fait sans effort et avec dignité. Maestro, vous nous manquerez.”

De nombreux fans ont ressenti la même chose et ont estimé que le film montrait à quel point la présence de Connery était puissante dans le film, même lorsqu’il n’était pas James Bond. Faites défiler vers le bas pour voir certains des souvenirs et des scènes que les fans ont appréciés.

Repose en paix légende Sir Sean Connery. Je ne peux pas oublier les souvenirs d’enfance de James Bond et The Rock – Kayode Adewole (@meetnisterooy) 31 octobre 2020

Les hommages et les éloges pour Connery ont inondé toute la journée de samedi. Une fois les nouvelles diffusées, beaucoup se sont tournés vers les réseaux sociaux pour exprimer leurs remerciements et leurs souvenirs des films de Connery. The Rock était en tête de liste de nombreuses personnes.

Resht dans la légende de Peash 🥺🖤🙏🏼

Mon film préféré de tous les temps de Sean Connery est The Rock

Quel est ton? pic.twitter.com/KnzRkSDUSf – Alpha Cat Zingano (@CatZingano) 31 octobre 2020

Ai-je déjà mentionné qu’à l’université, le seul DVD que j’ai possédé pendant 4 ans était «The Rock». J’ai regardé Sean Connery et Nic Cage plus de fois que je ne peux compter. Je suppose que ce que je dis, c’est merci Sean. 😢 – Jesse Cox (@JesseCox) 31 octobre 2020

Le film occupe une place spéciale pour les fans de Connery, juste à côté de son rôle de père de Harrison Ford dans Indiana Jones et The Last Crusade. Les deux tenaient une tache d’or près du cœur des fans, avec ces deux exemples offrants.

Repose en paix Sean Connery 🙌

Deux de mes films préférés étaient The Last Crusade et The Rock. Soyez tranquille, légende. pic.twitter.com/2h9W50uZo3 – FrappKenstein⚡😈👻🧟‍♂️🧛‍♂️🧞‍♂️ (@FrappMocha) 31 octobre 2020

The Rock est le meilleur film de Sean Connery. Légende du RIP pic.twitter.com/XLESPLZtvp – Josh Elman 🇺🇸 (@joshelman) 31 octobre 2020

Le Rock est un favori pour beaucoup de gens. C’est le début d’une série de films où Nicolas Cage était la première star de l’action au pays. C’est Michael Bay avant que ses explosions ne deviennent trop importantes pour le public. Et c’est Connery sans fioritures.

Mon père m’a récemment dit que je m’appelais Sean parce qu’il avait regardé The Rock à la télé la veille de ma naissance et qu’il aimait Sean Connery dans ce film. Fier d’être nommé d’après une véritable légende du cinéma. RIP https://t.co/8SSjFyOtGX – 🎃The Seanmower Man🎃 (@seanhub_) 31 octobre 2020

Vous tous, il est parti. Il était incroyable et mon premier renard argenté quand j’étais au lycée 💖 Je l’aimais dans «The Rock». RIP Sean Connery 💔💔 pic.twitter.com/1DvVkAyTah – Le monstre Jelli (@starjelligram) 31 octobre 2020

Le décès de Connery a également attiré de nombreux fans attirés tout au long de sa carrière. Malgré son âge avancé à l’époque, Connery pouvait encore faire battre les cœurs. The Rock a atterri dans cet endroit idéal.

Alors que Sean Connery était incroyable et surtout connu pour Bond, mon film préféré pour lui était The Rock as Mason – cela fonctionnait si bien. J’ai toujours espéré un autre film. Repose en paix ta légende. pic.twitter.com/ejwhcRo14n – DrGandalf (@ drgandalf52) 31 octobre 2020

Certains fans voulaient clairement un autre film de Connery après The Rock. Ils en ont eu quelques-uns, mais ses derniers films seraient loin d’être les éloges de The Rock. Beaucoup préfèrent se souvenir de lui pour The Rock et Bond plutôt que pour The League of Extraordinary Gentleman.

