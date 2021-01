T

La période de transition du Brexit a pris fin, le Royaume-Uni ayant quitté le marché unique et l’union douanière 11 mois après sa sortie de l’UE.

Les députés conservateurs eurosceptiques ont salué la fin imminente du processus comme une “victoire pour la démocratie et la souveraineté”.

Les députés eurosceptiques, jadis ridiculisés comme une bande d’excentriques marginaux en marge du Parti conservateur, ont exprimé leur joie.

Le vétéran conservateur Sir Bill Cash a déclaré qu’il s’agissait d’une “victoire pour la démocratie et la souveraineté” qui ne peut être comparée qu’en temps de paix à l’évolution de la démocratie moderne après la fin de la dynastie Stuart.

Il s’est dit “extrêmement heureux et heureux” que le Royaume-Uni quitte le marché unique et l’union douanière, et a félicité M. Johnson, les négociateurs et les électeurs pour l’avoir fait.

Sir Bill, qui siège au Comité de contrôle européen depuis 35 ans, a déclaré: “La victoire en est une pour la démocratie et pour la souveraineté et c’est un moment mémorable qui, selon tous les critères historiques, ne peut être comparé qu’en temps de paix à ce qui s’est passé en la fin des années 1680 et 90.

«Ce qui a été la destitution des Stuarts, mais suivi par les nouveaux arrangements constitutionnels parlementaires qui ont été promulgués par l’acte de succession avec les Hanovriens montés sur le trône.

“Mais suivie par l’évolution de la démocratie moderne qui n’a été rompue, en dehors de la guerre, qu’en termes de dangers potentiels de conquête, mais qui n’a été en réalité perturbée que par notre entrée dans la Communauté européenne sur le faux prospectus en 1972.”

Son collègue eurosceptique Sir John Redwood, qui est député conservateur depuis plus de 30 ans, a déclaré qu’il se sentait “beaucoup soulagé” que le Royaume-Uni ait déclaré son souhait d’être “autonome”.

Il a déclaré: “Je n’ai jamais douté que nous gagnerions le référendum. J’ai fait valoir que nous étions de bons Européens en nous écartant de leur lourde tâche de créer les États-Unis d’Europe.

“Nous devrions leur souhaiter bonne chance et être amis avec eux, mais le fait que le Royaume-Uni ait refusé de rejoindre l’euro a montré où résidait nos cœurs – avec le reste du monde et avec la démocratie nationale.

«Aujourd’hui, je ressens beaucoup de soulagement que notre pays ait été ouvert avec nos amis en Europe et a déclaré clairement que nous souhaitons être autonomes, tout en étant de bons amis et alliés.

“J’attends avec impatience 2021 comme une année de forte reprise économique, où nous pourrons commencer à utiliser les nouvelles libertés et opportunités désormais ouvertes à la Grande-Bretagne mondiale.”

Mark François, président du Groupe de recherche européen des Tory Brexiteers, a déclaré: «Ce soir, nous avons la chance de dire au revoir à la fois à 2020 et à l’UE, à moins d’une heure d’intervalle.

“Après une année vraiment terrible et une grande lutte pour notre liberté, c’est un merveilleux exemple d’achat, obtenez-en un gratuit.”

L’eurosceptique conservateur Peter Bone a déclaré qu’il ferait la fête avec du champagne français pour “montrer que nous sommes pro-Europe mais anti-UE”.

“Cela a été une très longue campagne et nous sommes passés du statut de personnes étranges qui voulaient quitter cette merveilleuse Union européenne par l’establishment qui a toujours soutenu ce point de vue, à pouvoir faire campagne et obtenir le soutien des gens. pour vaincre l’establishment », a-t-il dit.

L’ancien dirigeant d’Ukip, Nigel Farage, a déclaré que le 31 décembre était un “moment pour célébrer 2021 en tant que Royaume-Uni indépendant”.

Il a déclaré: «C’est un grand moment dans notre histoire nationale et la fin d’un très long chemin pour des dizaines de milliers d’entre nous qui nous sommes battus contre l’establishment.

«Nous avons célébré le 31 janvier lorsque nous avons quitté l’Union européenne – ce soir, nous quittons le marché unique et l’union douanière.

“Oui, nous pensons à l’Irlande du Nord et à nos pêcheurs, mais c’est le moment de célébrer 2021 en tant que Royaume-Uni indépendant. C’est dommage que les pubs ne soient pas ouverts.”