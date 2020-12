Les espoirs d’un accord imminent semblent s’estomper après les négociations de jeudi à Londres entre les équipes dirigées par Lord Frost et l’UE Michel Barnier.

Une source de haut niveau du gouvernement britannique a déclaré: «À la 11e heure, l’UE apporte de nouveaux éléments dans les négociations. Une percée est encore possible dans les prochains jours, mais cette perspective s’estompe.»

Les accords commerciaux actuels du Royaume-Uni avec le bloc expirent à la fin du mois. Cela laisse peu de temps pour obtenir un accord accepté par les négociateurs et approuvé par les dirigeants de l’UE, Westminster et le Parlement européen.

Briefing Brexit: 28 jours jusqu’à la fin de la période de transition

Pendant ce temps, Boris Johnson poursuivra ses projets permettant aux ministres de déchirer l’accord de divorce sur le Brexit qu’il a déjà conclu, bien que le cycle actuel de négociations entre le Royaume-Uni et l’UE soit à un stade critique.

Le gouvernement demandera aux députés de rétablir une législation controversée donnant aux ministres le pouvoir de violer le droit international en ignorant les dispositions de l’accord de retrait concernant l’Irlande du Nord.

Les députés voteront lundi sur le projet de loi britannique sur le marché intérieur, plongeant potentiellement les négociations sur un accord commercial entre le Royaume-Uni et l’Union européenne dans une crise profonde à moins qu’un accord ne puisse être conclu d’ici là.

L’UE a déjà pris les premières mesures d’une action en justice concernant la législation.

Le gouvernement présentera également le projet de loi sur la fiscalité (après la période de transition), qui comprendrait des mesures pour annuler certaines parties de l’accord de divorce conclu par le Premier ministre et l’UE en 2019.

Les députés seront invités à réinsérer les dispositions controversées de l’Irlande du Nord dans le projet de loi britannique sur le marché intérieur après que les Lords aient voté pour les supprimer.

Le porte-parole officiel du Premier ministre a déclaré: “Nous avons clairement indiqué que ces clauses représentaient un filet de sécurité juridique pour protéger l’intégrité du marché intérieur du Royaume-Uni et pour protéger les énormes gains du processus de paix.”

Le projet de loi sur les impôts comprendra “les mesures nécessaires pour préparer la fin de la période de transition”.

Lorsqu’on lui a demandé si cela inclurait le pouvoir de supprimer les droits de douane sur les marchandises traversant la mer d’Irlande, le porte-parole a déclaré que les détails seraient exposés la semaine prochaine.

Les spéculations à Westminster suggèrent que le gouvernement pourrait se retirer des mesures controversées si un accord commercial peut être conclu avec l’UE.

Le ministre irlandais des Affaires étrangères, Simon Coveney, a déclaré plus tôt qu’il y avait «de bonnes chances» de conclure un accord commercial.

“Il est temps de garder notre sang-froid, de faire confiance à Michel Barnier, qui a fait un travail phénoménal à ce jour”, a déclaré M. Coveney à Newstalk.

“Je crois que si nous faisons cela, il y a de bonnes chances que nous puissions conclure un accord dans les prochains jours.”

Mais le ministre irlandais a indiqué l’ampleur des inquiétudes dans l’UE concernant la législation controversée du gouvernement britannique.

M. Coveney a déclaré qu’il pensait que le Royaume-Uni voulait un accord mais a ajouté “ils ne se comportent pas toujours comme ça”, soulignant les factures prévues pour la semaine prochaine.

Les entreprises sont frustrées par l’incertitude entourant les accords commerciaux une fois que le Royaume-Uni aura quitté le marché unique et l’union douanière à la fin de l’année.

Le directeur général de Tesco, Ken Murphy, a déclaré à Sky que le géant des supermarchés se préparait à un scénario sans accord.

“Le plus grand défi auquel nous sommes vraiment confrontés est le mouvement des produits entre les frontières, le mouvement des produits entre la Grande-Bretagne et l’Irlande du Nord et, bien sûr, entre l’Europe continentale et le Royaume-Uni”, a-t-il déclaré.

“C’est le seul domaine dans lequel nous exhorterions vraiment le gouvernement à nous donner un peu de clarté et à nous permettre de nous préparer encore mieux pour la fin décembre.”

La pêche et les soi-disant «règles du jeu équitables» visant à empêcher une concurrence déloyale sur les subventions et les normes de l’État restent les principaux problèmes à résoudre dans les négociations.

Des rapports suggèrent que le Royaume-Uni a édulcoré ses demandes de contrôle des droits de pêche, en demandant aux flottes de pêche de l’UE de céder jusqu’à 60 pour cent de la valeur des stocks actuellement capturés au lieu des 80 pour cent précédemment recherchés.

Mais cela ne répond pas aux demandes de l’UE dans l’un des aspects les plus symboliquement importants des négociations.

Pendant ce temps, le parti travailliste est divisé sur la façon de répondre à un accord s’il parvient aux Communes, avec des personnalités en désaccord sur l’opportunité de le soutenir ou de s’abstenir.

Sir Keir Starmer a confirmé qu’il y avait des opinions divergentes au sein du parti sur son approche du vote sur un accord sur le Brexit, mais a souligné qu’un accord commercial avec l’Union européenne était “dans l’intérêt national”.

Les commentaires interviennent après que des rapports suggèrent qu’il y a une division au sommet du parti sur la question de savoir si les travaillistes devraient voter pour un accord négocié à la Chambre des communes ou s’abstenir.

Sir Keir a déclaré: “Bien sûr, il y a des opinions différentes, comme on peut s’y attendre, mais nous allons nous rassembler, en discuter en équipe et être unis.”