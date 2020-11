Donald Trump perdra les élections de 2020 sur la base des projections presque universelles des organes de presse, notamment l’Associated Press, CBS News et Fox News. Alors que la campagne de Trump nie activement que ce soit le cas et poursuit des recomptages et des poursuites, il semble peu probable que Joe Biden ne soit pas président le 20 janvier 2021. Certains dans la base de Trump se battent toujours pour une victoire en 2020, mais d’autres ont déménagé. sur un autre sujet: l’élection de 2024.

Selon le 22e amendement de la Constitution américaine, Trump est toujours éligible pour un autre mandat complet. Aucun libellé n’indique que les mandats doivent être servis consécutivement. (Par exemple, Grover Cleveland a remporté l’élection de 1884, a perdu celle de 1888 et a remporté la suivante en 1892.) Trump n’a pas indiqué qu’il tenterait de se présenter à nouveau, mais la possibilité fait vibrer certains partisans et personnalités des médias. Faites défiler pour voir ce que certaines personnes disent déjà à propos d’une course 2024 pour le POTUS.

“La victoire de Biden a sauvé la démocratie, mais pas pour toujours. Marco Rubio, Ted Cruz, Lindsay Graham et d’autres républicains sont tout aussi disposés que Trump à défendre la suprématie blanche et à favoriser les riches. Et Trump lui-même pourrait se présenter en 2024”, a écrit l’auteur Tony Schwartz. .

La présentatrice de la BBC secoue la tête à la suggestion que Trump se présente à nouveau en 2024. Ils ne cachent pas leurs préjugés. pic.twitter.com/ig8PerZgaE – News Addict (@ addicted2newz) 8 novembre 2020

Au Royaume-Uni, ce panel sur BBC News a débattu de la possibilité. Cependant, ils se sont montrés très dédaigneux, rappelant aux téléspectateurs les présidents américains qui ont tenté sans succès de remporter des mandats non consécutifs.

“Cela peut sembler fou, mais ne soyez pas choqué si Trump annonce qu’il est candidat à la présidence en 2024 avant de quitter ses fonctions en janvier (en fait, c’est peut-être la façon dont ses amis le persuadent de quitter la Maison Blanche.)” Personnalité de la radio et comédien , A spéculé Dean Obeidallah. “Alors Trump peut encore organiser des rassemblements et obtenir une couverture médiatique qu’il aime.”

penser au fait que Trump fonctionnera probablement à nouveau en 2024 pic.twitter.com/ME4XLpGJ7U – ًًًًًً (@ASadDisco) 7 novembre 2020

Trump sait qu’il a perdu. Contester les résultats de l’élection, c’est lui jeter les bases pour 2024 “, a écrit un utilisateur de Twitter, tandis qu’un second a ajouté:” J’ai vu des gens dire qu’ils auraient voté pour un sandwich au rosbif si cela signifiait que Trump serait parti. . Ils ont fait la plus grosse erreur et ils finiront par apprendre! # Trump2020 # Trump2024. “

«Faites attention aux faux républicains. [Donald Trump] ne va nulle part. # Trump2024 », a écrit l’avocat Leo Terrell.« Je suis un républicain de Trump. Vous avez croisé le président Trump, je ferai campagne CONTRE vous. “

# Trump2024 a dit nuff …. pic.twitter.com/iVs5YRd7CQ – JMooski (@SternFBSuperfan) 5 novembre 2020

“Si Joe Biden est assermenté en tant que président, nous allons #Resist pendant quatre ans. Ensuite, nous voterons # Trump2024”, a écrit Carmine Sabia. “Il n’y a pas d’autre chef de ce parti. 70 millions de voix. Les républicains feraient mieux de faire preuve de prudence.”

“Vous voulez voir un candidat de 78 ans? Je vais vous montrer un candidat de 78 ans. # Trump2024”, a écrit la personnalité médiatique Mark Davis. Un autre utilisateur de Twitter a écrit: «Si Trump perd cette élection, il sera vraiment intéressant de voir s’il essaie réellement de se présenter à nouveau dans 4 ans».

