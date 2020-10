La petite amie de Bad Bunny est infidèle, de fortes rumeurs éclatent | Réforme

Il parait Gabriela Berlingeri c’était infidèle à l’artiste urbain Bad Bunny, alors que les réseaux sociaux ont explosé de commentaires à ce sujet alors que les déclarations d’un autre chanteur portoricain mettraient en doute la relation.

Les noms de Bad Bunny et Gabriela Berlingeri ont été trouvés dans tendance Ces derniers jours, les rumeurs d’une infidélité présumée sont assez fortes.

Et c’est que pour beaucoup de gens c’est l’un des meilleurs couples, cependant, apparemment tout n’est pas rose ou cela a conduit à penser aux réseaux sociaux, depuis le https://www.show.news/artista urbain, «Ele A El Dominio», a laissé entendre que Gabriela était infidèle au Bad Bunny.

Les rumeurs ont commencé sur le réseau social de Twitter après “El Dominio” a joué dans un Instagram Live affirmant qu’il était avec “les femmes du reggaetoneros”, mettant Gabriela elle-même avec Bad Bunny comme exemple.

Et aussi moche que je suis, j’enregistre des femmes pour la plupart d’entre vous, vous comprenez? Celles qui sont vos femmes maintenant sont celles sur lesquelles je me suis cloué l’an dernier. Demandez à Bad Bunny »; Le Domaine a souligné.

En outre, il a également parlé d’une fête qu’il a organisée dans un bateau il y a peu de temps, à laquelle Gabriela, partenaire de Bad Bunny, a assisté; Action qui a bien sûr agacé le Portoricain, qui a appelé pour exiger des explications.

Comme prévu, des rumeurs d’infidélité ont commencé à se répandre rapidement dans les réseaux sociaux après les déclarations d’El Dominio et la vérité est que Gabriela a eu une relation sentimentale avec lui mais c’est avant de rencontrer l’interprète de “Safaera” que il n’y avait aucune infidélité impliquée.

Lorsque Gabriela et El Dominio ont mis fin à leur relation, elle a commencé à sortir avec Bad Bunny, ce qui a abouti à l’une des relations les plus enviables de l’industrie du genre urbain, car comme vous vous en souvenez peut-être, avant de commencer à sortir ensemble, Gabriela n’était rien de plus qu’une fan de lui.

Une fois que cela a été clarifié, pour montrer que les choses entre elle et Bad Bunny étaient meilleures que jamais, la mannequin a partagé une photo sur son compte Twitter, qu’elle a également partagée sur ses histoires Instagram.

Il est à noter que Bad Bunny et Gabriela Berlingeri ont confirmé leur relation au mois d’avril de cette année, avec une vidéo inédite des coulisses du clip vidéo “Yo perreo sola”, et depuis lors, ils sont inséparables et on dit qu’ils l’auraient déjà été engagé.

De nombreux utilisateurs ont partagé des commentaires sur le prétendu triangle amoureux sur Twitter.

J’arrête de croire en l’amour “,” C’est triste perreo “,” SI GABRIELA A MIS DES CORNES SUR LE MAUVAIS LAPIN, J’ARRÊTE DE CROIRE EN L’AMOUR “,” que Gabriela a trompé le mauvais lapin Sad perreo is coming “,” comme il est vrai que Gabriela a trompé le mauvais lapin, nous pouvons commencer à préparer un grand album sur le chagrin du mauvais lapin “, ont été certains des commentaires.

D’un autre côté, récemment, Bad Bunny a fait sensation sur les réseaux sociaux en montrant des Crocs blancs très originaux, dans lesquels il a collaboré avec son nom et son image et a montré qu’il était prêt à entrer dans le monde de la chaussure, mais ceux-ci sont épuisés. rapidement.

Le natif de Porto Rico a toujours montré son penchant pour ce type de chaussures, ce serait donc le début d’une relation avec l’entreprise, ce qui serait idéal pour l’artiste lui-même.

J’espère juste inspirer les autres à s’amuser à jouer à leur manière avec leur propre style et à les rendre heureux », a-t-il déclaré.

