Raiven Adams, la petite amie de la star de l’Alaskan Bush People, Bear Brown, se serait récemment rendue à TikTok pour discuter des difficultés auxquelles elle est confrontée en tant que nouvelle maman. Brown et Adams ont récemment ravivé leur relation après qu’Adams ait emmené leur fils River à Washington pour rencontrer Brown pour la première fois. Les deux se sont fiancés à un moment donné en 2019 avant de se séparer quelques jours avant qu’Adams apprenne qu’elle était enceinte de leur fils.

Dans une vidéo de TikTok, Adams avait l’air attachée et a déclaré qu’elle n’avait pas dormi et avait sauté le spectacle depuis deux jours, rapporte The Sun. Elle était encore en pyjama quand elle a filmé la vidéo et a dit que la seule chose qu’elle avait eu le temps de manger au cours de la dernière journée était un déjeuner. Ses fans ont cependant été favorables, l’un d’entre eux lui disant qu’elle “allait de manière incroyable”. Un autre a partagé quelques mots d’encouragement, écrivant: “Je suis désolé maman, ça va mieux, restez fort pour M. River! Vous avez ça.” Un troisième fan lui a dit: “Tu as cette fille Mange quelque chose [though]! “

Adams n’a eu la chance de se rendre à Washington avec River qu’en septembre en raison de la pandémie de coronavirus. Après que Brown ait finalement rencontré son fils, Brown a révélé sur sa page Instagram privée qu’ils s’étaient réconciliés parce qu’ils avaient toujours des sentiments l’un pour l’autre. “Raiven et moi avons décidé de donner une autre chance à notre relation!” Brown a écrit, à côté d’une photo de famille joyeuse. «J’ai demandé à Raiven si elle serait ma petite amie et elle a dit oui!

Le 13 novembre, Brown a partagé une autre photo Instagram avec Adams et leur fils. “C’est tellement génial d’avoir une femme à moi et d’avoir un fils aussi! C’est une telle bénédiction! Et une si belle journée aujourd’hui”, écrivait-il à l’époque.

Brown et Adams se sont rencontrés lors du mariage de son frère Noah Brown et ils se sont fiancés en août 2019. Ils se sont séparés deux semaines plus tard, mais Adams a vite découvert qu’elle était enceinte. Il y a eu des tentatives de réconciliation, mais Adams a demandé une ordonnance de protection contre Brown en février 2020. Elle a inclus plusieurs allégations choquantes contre Brown, y compris la consommation de drogue, la violence verbale et la menace de prendre leur fils.

Brown a par la suite nié les allégations et a accusé Adams d’être abusif. “Tout ce que Raiven a dit aux tabloïds et a insinué à mon sujet, est un mensonge abusif et je ne resterai plus prêt à ne rien dire”, a écrit Brown sur Instagram en juillet. Au cours du drame juridique, Brown a révélé sur Instagram qu’il était le père de River après avoir dû passer un test ADN pour obtenir «l’égalité des droits en tant que parent».