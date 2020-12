La star de Knives Out, Ana de Armas, aurait emménagé avec son petit ami, l’acteur Ben Affleck, et envisage de vendre sa maison à Venise, en Californie. Un ami d’Affleck a déclaré à PEOPLE que «leur relation continue d’être solide». La nouvelle est venue après qu’Affleck et de Armas aient été vus faire du shopping ensemble avant Thanksgiving et ont récemment passé du temps à la Nouvelle-Orléans pour faire des reprises pour leur film Deep Water.

De Armas, 32 ans, a souvent été vu au domicile d’Affleck à Los Angeles ces derniers mois tout en suivant les directives de distanciation sociale pendant la pandémie de coronavirus. Elle a également rencontré les trois enfants d’Affleck, qu’il partage avec son ex-femme Jennifer Garner. Le couple “semble génial”, a déclaré une source à PEOPLE. “Tout le monde semblait heureux” lorsque de Armas a rencontré les enfants d’Affleck, a déclaré la source. “Ana a voyagé, donc elle n’a pas vu les enfants depuis un moment.”

Affleck, 48 ans, et de Armas se sont rencontrés lors de la création de Deep Water et ont commencé à se fréquenter plus tôt cette année. Ils ont été liés pour la première fois quand Affleck a rejoint de Armas pour un voyage dans son Cuba natal, où ils ont posé pour des photos avec des fans. En avril, de Armas a officialisé la relation Instagram en partageant une nouvelle photo des deux pour fêter son anniversaire.

Il y avait des spéculations selon lesquelles la relation était terminée quand ils étaient restés des semaines sans être vus ensemble. Les photos des deux engagés dans un PDA lors d’un tournage à la Nouvelle-Orléans le mois dernier ont mis fin à ces rumeurs. Après le tournage terminé là-bas, le couple est retourné à Los Angeles, où ils ont été vus faire du shopping avant Thanksgiving.

Un des amis d’Affleck a déclaré à PEOPLE plus tôt cette année que de Armas était une “grande influence” sur l’acteur de Triple Frontier. “Ils visitent sa famille en toute sécurité et il travaille pour s’assurer qu’il est en bonne santé et présent pour sa famille”, a déclaré la source. “Sa priorité sera toujours ses enfants et faire ce travail.” Affleck et Garner sont parents de filles Violet, 14 ans, et Seraphina, 11 ans, et de son fils Samuel, 8 ans.

Une autre source a déclaré à InTouch Weekly qu’Affleck pouvait “vraiment voir un avenir” avec de Armas. Il est “tombé amoureux d’elle et il est tombé dur”, a déclaré l’initié. «Ils ont passé tout leur temps libre ensemble ces dernières semaines… être amoureux a définitivement redonné le sourire à Ben.

Affleck et de Armas finiront par montrer leur travail à l’écran l’année prochaine. Deep Water a été réalisé par Adian Lyne, qui a également réalisé Fatal Attraction et Flashdance. Le film est basé sur un roman de Patricia Highsmith et devrait maintenant sortir le 13 août 2021. Tracy Lets, Lil Rel Howery, Rachel Blancard et Finn Whitrock sont également à l’affiche.