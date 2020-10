Dancing With the Stars a présenté un moment spécial entre Derek Hough et sa petite amie, Hayley Erbert, alors que les deux réalisaient ensemble leur performance très attendue sur la piste de danse de salon. Hough, qui en est à sa première année en tant que juge à la place de Len Goodman, a joué pour la dernière fois dans la série en 2017 avec Erbert passant six saisons en tant que danseur de troupe et servant également de mentor en 2018 lors de l’édition Juniors où elle a aidé à entraîner Kameron Couch. et Hudson West.

Avec leur impressionnant paso doble à “Uccen” de Taalbi Brothers, les fans de l’émission étaient impatients d’en savoir plus sur le couple et leur relation de cinq ans. Les deux sont devenus un objet en 2015. À l’époque, Erbert avait 21 ans et a fait sa première apparition en tant que danseuse dans l’émission ABC. C’est là que les deux premiers se sont vraiment rencontrés et à partir de ce moment sont devenus inséparables. Auparavant, Erbert avait été invité à se produire en tournée avec Hough et sa sœur Julianne, un endroit où les producteurs de Dancing With the Stars sont venus la découvrir pour la première fois. Les deux ont finalement partagé une danse ensemble en 2017, jouant sur “Thinking Out Loud” d’Ed Sheerhan.

Les deux restent petit ami et petite amie mais ont certainement eu des discussions sur le mariage. On leur a même demandé sur leur émission YouTube avant la représentation de lundi si Hough avait des plans spéciaux pour poser la question sur l’émission avec Hough disant qu’un mouvement comme celui-là n’était pas son style. Bien que cela ne soit peut-être pas encore arrivé dans la série, les deux semblent définitivement se diriger dans la bonne direction pour marcher un jour dans l’allée ensemble. Erbert et Hough sont tous deux très ouverts l’un envers l’autre et n’ont pas peur d’exprimer leur amour l’un pour l’autre sur les réseaux sociaux. Sur sa page Instagram, Erbert a partagé une photo des deux en mai le jour de l’anniversaire de Hough, l’appelant son «rock» et son «tout».

Quant à Erbert, elle a également concouru sur So You Think You Can Dance? sur la saison 10. Au lycée à l’époque, la jeune femme de 26 ans se classait parmi les trois premières parmi les femmes finalistes. Erbert a également grandi à Topeka, Kansas et a également participé à des concours de beauté, terminant auparavant en tant que finaliste pour Miss Kansas Teen USA.