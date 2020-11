Saskia Connery, la petite-fille de Sean Connery, a rendu hommage à l’acteur décédé dans une série de publications sur Instagram Story ce week-end. Saskia, 24 ans, a qualifié Connery de «meilleure amie» et de «mentor». Connery est décédé vendredi soir à 90 ans. Sa veuve, Micheline Roquebrune, a déclaré avoir souffert de démence avant sa mort.

«Un adieu surréaliste à mon meilleur ami, mon mentor et mon cher grand-père», a écrit Saskia, rapporte The Daily Mail. “Veuillez respecter mon [family’s] confidentialité pendant que nous traitons ces nouvelles. Merci pour tous les voeux et nous vous répondrons bientôt. Le paradis a gagné l’ange le plus légendaire aujourd’hui. “Elle a partagé plusieurs autres photos de famille, tout comme elle l’a fait le 25 août, lorsque Connery a célébré son anniversaire.” J’ai tellement de chance de vous avoir comme meilleur ami et de vous avoir toujours soutenu moi, toujours à mes côtés », écrivait-elle à l’époque.« Je t’admire pour tout ce que tu es et ne peux pas imaginer ma vie sans toi. Votre humour et votre amour me font toujours avancer. Tu me manques toujours et j’aimerais pouvoir être avec toi en ce jour spécial, malheureusement, Corona a d’autres projets. “

Dashiell Connery, le fils du fils de Connery, Jason Connery, et de l’actrice Mia Sara, a également partagé des hommages à Connery sur Instagram. Il a posté une photo de l’acteur de James Bond, ajoutant simplement «Great Man». Dashiell a également partagé une vidéo remerciant les fans pour leur soutien. “Salut tout le monde, merci pour tout l’amour et le soutien et bons voeux. Je l’apprécie vraiment. Merci”, a-t-il déclaré dans une vidéo Instagram Story.

Connery est mort aux Bahamas et laisse dans le deuil sa deuxième épouse, Roquebrune, et son fils. Connery et Roquebrune, 91 ans, se sont rencontrés lors d’un tournoi de golf et se sont mariés en 1975. Dans une interview avec The Daily Mail ce week-end, elle a révélé que Connery avait été diagnostiqué avec la démence. “Ce n’était pas une vie pour lui. Il n’était pas capable de s’exprimer … Au moins il est mort dans son sommeil et c’était tellement paisible”, a-t-elle expliqué.

Roquebrune a déclaré que Connery “s’était échappé” la nuit de sa mort. “C’était ce qu’il voulait. Il souffrait de démence et cela lui a fait des ravages. Il a obtenu son dernier souhait de s’échapper sans aucun problème”, a-t-elle déclaré.

Connery a commencé sa carrière au début des années 1950 et est devenu une star internationale quand il a été choisi comme le premier James Bond sur grand écran pour Dr. No en 1962. Il a ensuite joué le personnage de From Russia With Love, Goldfinger, Thunderball, You Seuls vivent deux fois et les diamants sont éternels. Il a joué le personnage pour la dernière fois en 1983, Never Say Never Again. En 1988, il remporte un Oscar pour son second rôle dans The Untouchables. Son dernier film était The League of Extraordinary Gentlemen en 2003.