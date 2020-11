Donald Trump n’a pas été un campeur heureux depuis la clôture du jour du scrutin et sa défaite face au président élu Joe Biden. Le président actuel a revendiqué la fraude, la falsification et le trucage de l’élection présidentielle de 2020, ce qui a conduit à une série de poursuites judiciaires rejetées hors du tribunal et à des tweets en colère.

Mais jeudi soir, Trump s’est entretenu avec des soldats américains pour Thanksgiving et a répondu à ses premières questions des médias depuis le jour du scrutin. Il a tout fait depuis le plus petit bureau que beaucoup ont vu en dehors de l’école primaire et s’est immédiatement rendu compte de l’étrange apparence du président. Comme indiqué précédemment, Trump était assez contrarié par les mèmes et les hashtags qui circulaient sur les réseaux sociaux après ses commentaires. Tout d’abord, il y avait la tendance de «Diaper Don» en raison des photos prises à ce moment-là et de l’étrange façon dont Trump était assis.

Simultanément, beaucoup ont distingué les commentaires de Trump à un journaliste lui posant une question, ce qui a conduit le président à s’en prendre. “Ne me parlez pas de cette façon. Vous êtes juste un poids léger. Ne me parlez pas de cette façon. Je suis le président des États-Unis. Ne parlez jamais au président de cette façon”, a déclaré Trump. au correspondant de . à la Maison Blanche Jeff Mason en réponse à une question à son sujet.

En fin de compte, c’est le desk qui a occupé le devant de la scène en ligne jeudi et les jours suivants. Le bureau de Trump était très petit et a suscité beaucoup de mèmes en cours de route. Faites défiler vers le bas pour voir certains des meilleurs commentaires et créations publiés en ligne.

Awww, regardez ce que Trump a eu pour Noël: l’ensemble de jeu de bureau miniature “ Je suis toujours président ” de Fisher Price! Si mignon … 😊 pic.twitter.com/P0yoSLKltF – Mammifère créatif et caféiné {Jon Carter} 🇺🇸 (@MongolianMisfit) 27 novembre 2020

Je veux juste donner un cri de Thanksgiving supplémentaire à la personne du camp de Trump qui est sortie pour regarder ce bureau avant le presseur d’aujourd’hui et a dit: «Ouais, ça a l’air bien. Faites-le entrer. #hero pic.twitter.com/wR4TnBmZOg – Richard Marx (@richardmarx) 27 novembre 2020

