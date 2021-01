La petite taille de Manelyk tombe amoureuse et captive ses fans! | Instagram

La jolie mannequin et femme d’affaires Manelyk González L’ancien membre d’Acapulco Shore a de nouveau surpris ses fans avec une image à laquelle beaucoup ne s’attendaient peut-être pas, il a réussi à captiver avec son minuscule taille et jambes galbées.

En continu Manelyk également connue sous le nom de Mane surprend ses fans qui sont très conscients de ses mouvements, et elle est depuis longtemps l’une des influenceuses les plus populaires parmi ses collègues d’Acapulco Shore.

Également transformée en femme d’affaires, la femme de 31 ans est connue pour son caractère et sa personnalité qui, bien que tout le monde ne l’aime pas, il y a un grand nombre de fans qui l’adorent précisément pour sa personnalité.

L’industrie du divertissement au Mexique a pris un grand tournant lorsque l’émission de téléréalité de Rive d’Acapulco où Manelyk et 7 autres personnes vivaient ensemble pendant un mois, profitant d’un luxueux manoir à Acapulco, des fêtes, des drames, de la romance et plus encore, c’était celui qui était vécu semaine après semaine.

Le succès du programme a été tel qu’ils ont continué à lancer des saisons, jusqu’à présent, on ne sait pas s’il y aura une huitième saison, ce dont certains internautes sont conscients.

Manelyk Elle était l’une des membres du programme qui a profité de sa renommée dans les réseaux sociaux pour devenir un modèle professionnel complet, plus tard elle s’aventurerait dans d’autres domaines, au moment où elle partage des images sur son Instagram qui laissent plus d’un de ses fans totalement sans voix.

Il y a quelque temps en février 2020, il partageait une image très frappante pour certains internautes, dans laquelle il semble montrer ses jambes galbées et sa taille minuscule, dont il a récemment mentionné que son objectif était de la faire diminuer un peu plus, c’était un objectif qui s’était imposé mais pas Il a partagé s’il a réussi à y parvenir.

La belle mannequin mexicaine porte des bottes hautes, elles atteignent au-dessus de ses genoux, la tenue qu’elle porte se compose d’un tout petit costume deux pièces noir, elle porte un short assez court et une chemise qui ressemble à un haut et qui est également à manches longues, la chose intéressante à propos de l’image est son abdomen qui, même si on le sait déjà lorsqu’elle porte des maillots de bain, la voir avec des tenues différentes est tout aussi captivante.

Grâce à l’exercice constant Manelyk Elle maintient sa silhouette spectaculaire, bien sûr qu’elle doit l’accompagner d’une alimentation équilibrée, dont elle a rarement partagé des images avec ses “Petits Oiseaux”. C’est ainsi que Mane se réfère à ses admirateurs, pour lesquels elle a une grande affection pour tout le soutien que Ils l’ont donné non seulement pour l’émission de télé-réalité, mais aussi pour les projets qu’il a lancés avec tant d’efforts et de dévouement.

Cela fait longtemps que Manelyk télécharge du contenu sur sa chaîne YouTube, que bien qu’elle en ait une, elle ne se consacre pas à être une youtubeuse, nous nous référons à sa musique, la chaîne ne l’utilise que pour partager les vidéos officielles de ses chansons, elle-même. Elle a admis qu’elle n’aimait pas être une youtubeuse, qu’elle n’allait pas avec sa personnalité contrairement à son amie Karime Pindter qui les fascine et qui d’ailleurs est très bonne dans ce qu’elle fait.

Jusqu’à présent, Manelyk de ses amis d’Acapulco Shore continue d’être le plus populaire sur Instagram, avec plus de 10 millions 900 mille followers, un chiffre qui continue apparemment d’augmenter, peut-être que dans quelques jours il atteindra 11 millions, il fêtera probablement ce chiffre avec une image spéciale comme d’autres célébrités l’ont fait quand ils atteignent des nombres fermés.

