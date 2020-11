Le rôle de l’actrice en tant qu’intéressé amoureux de Mera dans la série de films de super-héros de DC a été critiqué par les partisans de Johnny Depp, après que l’acteur ait perdu son affaire de diffamation très médiatisée contre le journal Sun.

La pétition, qui espère obtenir un total de trois millions de signatures, a été lancée par des fans qui affirment que Heard “a systématiquement croisé pour ruiner Depp à Hollywood” après leur divorce en 2017.

Intitulé “Remove Amber Heard from Aquaman 2” et adressé au vice-président senior de la publicité et des communications chez DC Warner Bros, il a été signé plus de 1 548 000 fois.

Heard, 34 ans, a nié à plusieurs reprises l’accusation, déclarant à Entertainment Weekly: «Les rumeurs payantes et les campagnes payantes sur les réseaux sociaux ne dictent pas (les décisions de casting) parce qu’elles n’ont aucun fondement dans la réalité.

Johnny Depp s’est vu refuser l’autorisation de faire appel du jugement en diffamation de la Haute Cour

“Seuls les fans ont réellement créé Aquaman et Aquaman 2. Je suis ravi de commencer l’année prochaine.”

Le film Aquaman, dirigé par James Wan, avec Jason Momoa, est arrivé en 2018 et a été un succès au box-office, rapportant plus de 1,1 milliard de dollars américains dans le monde.

Sa suite est prévue pour 2022.

Il s’est vu refuser l’autorisation de faire appel du jugement la semaine dernière, mais il a jusqu’au 7 décembre pour s’adresser directement à la cour d’appel.

Warner Bros Pictures a confirmé que la star de James Bond, Mads Mikkelsen, remplacera Depp dans le rôle.

L’acteur danois Mikkelsen, 55 ans, s’est fait connaître en tant que banquier loufoque Le Chiffre face à Daniel Craig dans le film Bond 2006 Casino Royale.

Il a également joué le Dr Hannibal Lecter dans la série télévisée Hannibal.

La production de Fantastic Beasts 3 a eu lieu au Royaume-Uni, avec Eddie Redmayne dans le rôle de Newt Scamander et Jude Law dans le rôle d’Albus Dumbledore.

Le film devrait sortir le 15 juillet 2022.