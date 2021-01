La peur de votre vie? Le mari de Ricky Martin a un accident | Instagram

C’était le sien Jwan Josef, mari de Ricky Martin qui a partagé avec les fans ce qu’il a vécu ces derniers jours, ce qui serait sans aucun doute une grande frayeur pour l’artiste portoricaine, ceci après que son mari ait eu un incident.

Le mari et père de quatre enfants avec Ricky Martin, Jwan Josef, a récemment utilisé ses réseaux sociaux pour partager l’une de ses dernières expériences lorsqu’il a révélé qu’il avait eu un accident chez lui.

Grâce à une publication récente, Jwan Josef Il a détaillé le moment où il a eu un incident, ce qui prouve qu’un oubli pouvait avoir des conséquences fatales, en plus du grand choc que le Portoricain a été pris quand il a vu ce qui lui était arrivé.

Dans l’image, Jwan, apparaît avec plusieurs coupures sur le front, ceci après un accident domestique qui lui a fait vivre, lui et sa famille (le chanteur et ses enfants) les jours les plus compliqués.

Apparemment, le célèbre peintre suédo-syrien, Jwan Yosef aurait trébuché sur un mur, provoquant des ouvertures dans son front.

La négligence lui a causé deux coupures mais c’est le même mari de l’interprète qui a accepté que cela faisait partie d’un oubli: “Le mur s’est mis en travers?”, Écrit-il dans le message.

Sur la carte postale, il y a une image du visage de l’artiste avec des blessures qui, à première vue, auront besoin de points de suture pour se refermer correctement, jusqu’à présent, on ne sait pas si elles sont le résultat d’un voyage ou simplement écrasées dans le mur.

Il n’a pas fallu longtemps aux fans et aux adeptes pour s’inquiéter de ce qui se serait passé et à travers divers commentaires, ils ont envoyé leur inquiétude et des mots d’encouragement qu’il récupère très bientôt.

Cela me fait plus mal. «Pauvre, faites attention au prochain», «Tu es beau quand même», «Tu as de beaux yeux», «Tu as la marque de Harry Potter».

Heureusement, ce n’était pas grave et sûrement bientôt il n’y aura pas de cicatrice, jusqu’à présent la star de la musique n’en a pas parlé

Qui est Jwan Yosef?

Le mari de Ricky Martin est un peintre suédo-syrien et c’est l’homme avec lequel Ricky Martin a formé une famille de 4 enfants grâce à l’utilisation de grossesses de substitution: les jumeaux Matteo et Valentino, Lucia et Renn.

Il est à noter qu’il a douze ans de moins que le Portoricain, qui a aujourd’hui environ 49 ans, Yosef a grandi en Suisse, où il s’est exilé avec sa famille quand il était enfant, c’est là qu’il a également étudié l’art et design dans les universités les plus prestigieuses.

L’histoire d’amour avec l’artiste pop, née en 2916, grâce à la passion du chanteur pour la collection d’œuvres d’art, tout a commencé lorsque l’interprète de “Living, la vida loca” a consulté le plasticien pour quelques tableaux de là Un dialogue a commencé pendant six mois, ceci sans entendre leurs voix puisqu’ils communiquaient via les réseaux sociaux.

Au bout d’un moment, les deux partageaient de plus en plus de choses et échangeaient des impressions sur des sujets variés, “ils n’ont jamais envoyé de photos s3xys ni parlé de rien de plus int! Mo”, selon le chanteur lui-même au magazine Attitude.

Aujourd’hui, le couple formé par Ricky Martin et Jwan Yosef a formé une grande famille composée d’eux et de leurs quatre enfants Matteo, Valentino, Lucía et Renn.

La mère du premier d’entre eux est la mannequin Eglantina Zingg, amie proche de l’artiste et avec qui les enfants partagent également une grande ressemblance.

Dans le cas de Renn, le couple a choisi de garder le secret jalousement, légalement, il est le fils des deux et porte leurs noms de famille.