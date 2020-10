Au cours des derniers mois, le monde du cinéma a tenté d’exploiter la notion d’enfermement et le monde à l’intérieur avec un succès relatif: de l’anthologie à succès de Netflix Homemade à Host de Rob Savage, la question de la terreur de la paranoïa. , la peur de l’ennemi invisible à l’extérieur et l’état du monde post-pandémique ont fait l’objet d’un débat visuel constant. Même dans le Pandemic Special qui incluait le vétéran de la série animée South Park dans sa nouvelle saison, des questions dures ont été posées sur la nouvelle réalité, la façon dont nous la percevons et l’approche de la vie après un traumatisme générationnel du l’ampleur de la pandémie mondiale.

Cependant, est peut-être She Died Tomorrow, d’Amy Seimetz, le film qui dépeint le mieux la peur, la paranoïa et l’angoisse irrationnelle que la pandémie a apporté en conséquence dans différents domaines et scénarios. Malgré le fait que le réalisateur n’essaie pas de capturer le climat et la tension actuels dans les moments les plus difficiles du monde des années quarante, le film a un air tendu et éloquent qui lui permet de refléter quelque chose de beaucoup plus dur qu’il n’y paraissait au début.

L’intrigue – un mélange d’horreur avec des accents dramatiques – parvient à recréer de manière convaincante la notion de terrifiant à travers l’expérience individuelle qui devient multitudineuse, et en même temps l’extrapolation sur la manière dont l’hystérie de masse, la peur sans visage et, à la fin, le désespoir peuvent se transformer en un monstre beaucoup plus dangereux et irrépressible que tout autre de nature surnaturelle. La chose la plus intéressante dans le travail de Seimetz est sa capacité à englober à la fois ce qui se passe devant la caméra et ce qui est suspecté et laissé entendre, dans une combinaison d’impulsions précises qui transforme le film en une expérience émotionnelle obsédante.

Bien sûr, She Dies Tomorrow est un film de genre et en tant que tel plonge dans la terreur du quotidien – Amy Seimetz définit avec peu de ressources et une mise en scène brillante le sentiment inconfortable que la tension dans l’environnement est sur le point de se rompre, ce qu’il réalise également sans recourir à un discours pour élaborer une proposition. Le réalisateur montre juste la tension et elle le fait avec une série d’éléments corrosifs qui sont immédiatement inconfortables: musique forte, portes closes, boîtes ouvertes, désordre fragmenté. Quelque chose est sur le point d’arriver. Quelque chose de si sinistre dans sa simplicité que la caméra va et vient dans ce qui semble être une publicité délicate pour quelque chose de méchant. Grâce à ce qui précède, l’intrigue brillante utilise son atmosphère malsaine pour raconter une histoire déroutante en quelques séquences: Amy (Kate Lyn Sheil) est une femme qui, soudain, est convaincue qu’elle va mourir.

Elle n’en a pas seulement peur: Amy ne doute pas qu’elle sera morte le lendemain. Une certitude ferme qui n’admet pas de débat et qui semble naître de la solitude et du déracinement qui vit au milieu d’une douloureuse expérience personnelle. Seimetz fournit les informations sans explication, sans arrière-plan ni contexte au-delà de l’évidence, et cette décision est celle qui fournit immédiatement à She Dies Tomorrow. son rythme déconcertant. Comme s’il s’agissait d’une déduction basée sur des indices invisibles, le personnage est piégé dans une certitude insensée, ébranlée mais à laquelle il croit sans aucune trace de doute. Bientôt, il devient évident que c’est plus qu’une simple idée flottant dans votre esprit ou sur laquelle vous devez réfléchir pour développer une perception plus cohérente de la réalité. Pour Amy, la mort est là, c’est évident, c’est perceptible et inévitable, même si elle seule peut la voir.

Bien sûr, c’est un appareil compliqué à réaliser avec pratiquement aucune ressource de mise en scène, mais Amy Seimetz le fait. Pour le personnage, un mouvement (ce fait insignifiant que le réalisateur montre dans toute sa vulgaire simplicité) est l’élément de rupture de quelque chose de blessé et de douloureux dans l’esprit du personnage. Le film a le bon ton et la meilleure impulsion pour montrer la perception d’Amy de la réalité à travers une conviction déformée sur l’angoisse et la peur de ce qui est caché dans ce qu’elle ne peut pas contrôler, assimiler, prédire. Il le fait, tandis que le monde qui l’entoure semble se décomposer lentement, perdre brillance et solidité. Pour Seimetz, il est extrêmement important que le spectateur comprenne qu’Amy croit avec un dévouement délirant et sans lacune qu’elle mourra. Mais cette mort est plus qu’un fait: c’est un événement qui peut envelopper et, en plus, affecter toutes les personnes que vous rencontrez.

Cependant, le tournant du film se produit lorsque Amy prend toute cette certitude ultime et la diffuse aux autres. Il s’agit de une torsion de scénario que l’histoire prend en charge intelligemment et cela ne semble à aucun moment exagéré, fou ou cruel mais, en réalité, une sorte d’infection basée sur la peur que le script se traduit par une panique progressive inexplicable.

De la terreur éloquente d’Amy, de l’angoisse confuse de son amie Jane (jouée par la magnifique Jane Adams), à la tension soudaine d’un médecin apparemment rationnel (Josh Lucas), la peur est une corrélation d’idées qui, les unes avec les autres , sont capables de ravager la rationalité des personnages. Bientôt, tout semble irréel mais, pour les personnages, d’une quasi-possibilité. La mort est proche, elle est réelle et elle se produira immédiatement. Petit à petit, la conscience de cette conviction augmente, se propage, s’infiltre dans des lignes infinies de peur et d’horreur qui deviennent plus confuses et urgentes à mesure que l’effet d’entraînement devient incontrôlable. Pour la dernière partie du film, la prémisse est devenue quelque chose de plus profond et colossal, mais sans perdre cette conception de la fragilité de l’esprit humain. C’est quoi tant de fois que nous avons vu ces derniers mois et que sans aucun doute She Dies Tomorrow semble refléter dans toute sa puissance effrayante et sinistre.