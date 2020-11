La frayeur qu’a eue Sebastián Yatra avant d’aller aux Grammys latins | INSTAGRAM

Sebastián Yatra et son collègue, on ose même dire que l’ami, Guaynaa, étaient également présents au 21e gala des Latin Grammy Awards et sont montés sur scène pour interpréter «Ideal Girl», la chanson qui a été créée un peu plus de un mois et c’est une dose authentique de rythmes urbains très entraînants qui ont sans aucun doute égayé la nuit des spectateurs de la cérémonie.

Les incroyables talents du Portoricain et du Colombien ont fusionné pour donner un surprenant performance, où ils se sont produits depuis le siège de l’événement, à Miami, et ils l’ont fait avec des tenues simples, bien qu’un peu futuristes, surtout Yatra, qui n’a pas hésité à mettre une veste argentée qui a beaucoup attiré l’attention, les deux interprètes étaient chargés énergie positive.

L’interprétation a été un succès, ils ont réussi à amener le public à se lever pour faire de son mieux, en plus de laisser à tout le monde un excellent goût dans la bouche, et la joie et la convivialité étaient perceptibles au maximum, mais tout cela pouvait pas été possible en raison d’un petit incident c’était sur le point d’arriver.

Il s’avère que Sebastián Yatra, à son arrivée sur le lieu du grand événement, portait une tenue exclusive Dolce & Gabbana, un joli costume trois pièces fabriqué sous la firme italienne, dans une couleur marron particulière, avec une paire de chaussures élégantes. En velours assorti, il ne faisait aucun doute que Yatra n’était pas l’une des mieux habillées du gala de la musique latine et du divertissement.

Comme nous le savons bien, pour monter sur scène, chanter leur nouveau single, Yatra et Guayna ont dû se débarrasser de leurs tenues élégantes pour porter des costumes confortables et se déplacer de manière plus fluide sur la scène, en plus de chanter et de danser partout. le site.

Cependant, Sebastián a eu un peu peur juste une seconde avant de sortir chanter avec son collègue, il s’avère que Yatra était sur le point de quitter la scène sans chaussures, et ce n’est que lorsque quelqu’un des coulisses l’a averti, que le interprète réalisé, on imagine le visage d’impression que le Colombien a mis, et plus tard le rire que ce fait lui a causé.

Aussi, que, dans une réalité alternative, si Yatra n’avait pas réalisé qu’il n’avait pas de chaussures, nous aurions pu le voir marcher pieds nus sur la scène, ce qui, honnêtement, aurait pu être très drôle.

Il est à noter que les deux chanteurs du genre urbain ont été nominés pour certains prix, premièrement, Sebastián Yatra, a été nominé dans les catégories de la meilleure chanson et de la meilleure chanson pop pour son single “Bonita”, dans lequel il chante avec Juanes, Mauricio Rengifo et Andrés Torres, bien que finalement le prix soit allé à «Residente» pour René en premier lieu et à Camilo, JOn Leone et Richi López dans le second pour «Tutu».

Bien qu’il n’ait pas remporté le prix dans les catégories auxquelles il était nominé, il n’est pas allé les mains vides, puisque Andrés Torres et Mauricio Rengifo (Aka Cali & El Dandee) ont remporté le prix du producteur de l’année, entre autres pour la production de diverses chansons de Yatra comme “Runaway” et “TBT”.

De son côté, Guaynaa est devenu en septembre dernier, l’un des premiers nominés dans la catégorie «Meilleure performance Reggaeton» créée en 2020 aux récompenses après l’année dernière plusieurs artistes du genre réclamé un espace pour cette musique au gala.