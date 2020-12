Pendant le week-end de vacances, gourou du style de vie et du design, Joanna Gaines s’est rendue sur les réseaux sociaux pour partager un adorable instantané de son plus jeune enfant, Crew, battant une tempête après Noël. Sur la photo montrant son mari Chip Gaines et leurs enfants regardant le jeune Crew depuis le canapé, on peut voir l’enfant de 2 ans jouer sur un jeu de batterie près de leur arbre de Noël magnifiquement décoré.

Simplement sous-titrée avec le message d’accueil des Fêtes, «Joyeux Noël», la photo a recueilli plus de 11 300 mentions J’aime et des centaines de commentaires et de retweets sur Twitter. L’image a suscité une réponse similaire sur Instagram avec plus de 642 000 likes et des milliers de commentaires.

Joyeux Noël! 🥁😳🎧 pic.twitter.com/D32penuSYs – Joanna Gaines (@joannagaines) 26 décembre 2020

Gaines et sa famille partagent un certain nombre de traditions et de conseils de décoration avec leurs fans sur les réseaux sociaux, mais l’une de leurs traditions de vacances les plus appréciées est celle qui voit le couple créer un peu plus de magie pour leurs enfants chaque année.

«Chaque année, je ferme la porte pour que les enfants puissent courir pour ouvrir les cadeaux», a partagé Chip dans une vidéo partagée par Target pour leur ligne de collecte à domicile l’année dernière. “C’est une façon tellement amusante pour [them] pour être gonflé pour la journée festive à venir. Nous aimons voir l’anticipation et l’excitation sur leurs visages et espérons vraiment qu’un jour ils continueront la tradition avec leurs familles. “

Faites défiler pour voir comment les fans sur les réseaux sociaux ont réagi au cadeau adorable que le tout-petit a reçu à Noël par le couple Magnolia Network.

Des prodiges en devenir …

Vous êtes courageux! Et venant d’un musicien, merci d’avoir semé tôt dans son potentiel potentiel! Joyeux Noël, famille Gaines, vous nous faites toujours sourire! 🎄😊 – pamelahaddix (@pamelahaddix) 26 décembre 2020

Mon frère du milieu est un sacré batteur. Il a joué dans un tas de petits groupes de rock dans les années 60, et j’ai fini par jouer des percussions dans l’orchestre du lycée (j’aimais beaucoup plus que le violoncelle!). Ne rien voir de mal ici … 💗💗💗💗💗 – Pikachu masqué! (@SchmoopyWoopy) 26 décembre 2020

Mon petit garçon a commencé sur un plateau similaire à 3,5 ans! Il a maintenant 13 ans et adore jouer … joue même chaque semaine dans notre église! Astuce de maman batteuse: investissez dans un ensemble électrique quand ils s’améliorent un peu et semblent vouloir continuer à jouer … vous pouvez contrôler le volume! 😆 – Morganluxy (@morganluxy) 26 décembre 2020

Même. pic.twitter.com/T8jkqvPXkc – Travis Todd (@TravisLTodd) 26 décembre 2020

Rénovations mineures de la maison …

Penser que ce cadeau va avoir besoin d’un hangar 🥁😂🎉

Joyeux Noël à la famille Gaines 🎄 – Ben Pitts Nashville (@NashSpaceBroker) 26 décembre 2020

euhhhhh, il est temps d’insonoriser le garage, Chipper … – Romo (@nelsonromo) 26 décembre 2020

‘Belle famille heureuse’

Joyeux Noël à toute la famille Gaines – Susan Marie (@MyLilacCottage) 26 décembre 2020

Joyeux Noël à vous, au petit batteur et à tous les autres. Amusez-vous bien. – Sammy Chiwaka (@ samymx95) 26 décembre 2020

Le regret?

Ce n’est pas ainsi que vous obtenez une nuit silencieuse. 😂 j’espère que vous aimez le Little Drummer Boy! – Rachel Aplikowski (@raplikowski) 26 décembre 2020

Oh non … Tout sauf une batterie lol … Vous allez regretter cette décision à 7h le dimanche matin lol – canzy darrin (@CanzyD) 26 décembre 2020

Réseau Magnolia, 2021

Trois ans après avoir déclaré que leur série bien-aimée HGTV se terminait, Gaines et son mari Chip ont révélé qu’un redémarrage de Fixer Upper était officiellement en préparation. Le couple a annoncé la nouvelle passionnante dans un communiqué l’été dernier, affirmant que le redémarrage ferait ses débuts sur leur prochain réseau de télévision, Magnolia Network, qui devrait faire ses débuts en 2021.

«Le jour où nous avons terminé notre dernier épisode de Fixer Upper, nous avons vraiment cru que c’était un chapitre clos. Nous savions que nous avions besoin d’une pause et d’un moment pour reprendre notre souffle. Mais nous savions aussi que nous n’avions pas fini de rêver à des moyens de vieillir. les choses sont encore nouvelles », a partagé le couple. “Ces dernières années, nous avons continué à nous attaquer aux rénovations et aux projets, à faire le travail qui nous passionne, mais je ne pense pas qu’aucun de nous ait anticipé comment le spectacle deviendrait un élément aussi permanent dans nos cœurs. J’ai manqué de partager les histoires de ces familles et de leurs maisons avec vous, et nous sommes ravis de le faire à nouveau très bientôt! “

Selon Discovery, la société mère de Magnolia Network, une partie du contenu du nouveau réseau sera d’abord dirigée vers Discovery +, qui sera lancée le 4 janvier 2021 et coûtera 4,99 $ par mois avec publicités ou 6,99 $ sans publicité. Il n’y a pas encore de date de lancement après qu’il était initialement prévu pour être disponible en octobre, mais a été reporté en raison de la pandémie.

