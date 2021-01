Les fans adorent une photo du réveillon du Nouvel An avec Pedro Pascal et Oscar Isaac disant au revoir à 2020 bras dessus bras dessous. Les deux A-listers étaient heureux de voir la fin de l’année sur une photo publiée par l’épouse d’Isaac, Elvira Lind, sur Instagram. Les commentateurs s’évanouissent toujours sur l’image.

Pascal avait un bras autour des épaules d’Isaac et un autre tenant une bouteille de bière à sa bouche sur la photo préférée des fans de Lind. Isaac leva les yeux vers son ami, le saisissant par la taille – peut-être pour la stabilité alors qu’il renversait la bière. Pascal portait un chapeau de fête à un angle désinvolte tandis qu’Isaac avait les cheveux en haut, et les fans adoraient le look. Ils ont également adoré voir les deux stars de la franchise Star Wars ensemble, et bien sûr, beaucoup ont partagé leur dégoût pour 2020 lui-même.

Bien sûr, certains commentateurs ont remis en question ce que Pascal et Isaac faisaient de si près lors de la pandémie de coronavirus, tandis que d’autres ont spéculé sur leurs précautions de sécurité. Beaucoup ont laissé des commentaires inquiets ou même en colère, espérant que les acteurs ne s’infecteraient pas mutuellement avec le COVID-19.

D’autres commentateurs se sont davantage concentrés sur le potentiel de croisement de ces deux stars dans certaines des franchises bien-aimées dans lesquelles elles sont apparues. Pascal a récemment pris d’assaut le monde de Star Wars avec The Mandalorian Season 2, tandis qu’Isaac jouait le pilote de la Résistance Poe Dameron depuis 2015. pourrait théoriquement les mettre ensemble à l’écran, bien qu’Isaac semble en avoir terminé avec la franchise.

Les fans ont spéculé sur tout cela et plus encore dans leur fixation sur la séance photo de Pascal et Isaac. Voici un aperçu de ce que les commentateurs avaient à dire.

Emplacement “ Couple étrange ”

Ils me donnent de sérieuses vibrations Odd Couple et je te dis que je regarderais chaque saison de cette émission – Vanth Refrigeration (@mariamakenna) 1 janvier 2021

Quoi qu’il en soit, c’est beau et me fait sourire. J’adorerais qu’ils fassent un film ensemble. https://t.co/O29m3LpnfW – Heather 🌱 (@reesesNredbull) 2 janvier 2021

prevnext

Aux alentours de Star Wars

l’audace réelle de Star Wars de lancer Pedro Pascal et Oscar Isaac mais de les faire exister à des années l’un de l’autre – luc (@SPIDERDJARIN) 1 janvier 2021

Vous savez, rien ne dit qu’Oscar ne peut pas être invité sur #TheMandalorian en tant que père de Poe, Joe Dameron. Juste dire. – Stan Lee présente, Oscar! Jaina Solo stan (@ OrlandoGeekly82) 1 janvier 2021

prevnext