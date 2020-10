Une photo du chef de cabinet de la Maison Blanche, Mark Meadows, est devenue virale au milieu du diagnostic de coronavirus du président. Prise par la photographe de . Erin Scott et capturée dimanche, l’image montre Meadows se frottant la tête alors que le Dr Sean Conley, le médecin de la Maison Blanche, a offert une mise à jour aux journalistes sur l’état de santé du président après son hospitalisation.

Partagée sur Twitter par Corrine Perkins, rédactrice nord-américaine de . Pictures, l’image a rapidement attiré l’attention, récoltant près de 28 000 likes et près de 9 000 retweets lundi matin. La photo a également été partagée par ABC News dans un article qui a recueilli près de 2000 likes et plus de 500 retweets. Les deux articles ont également suscité de nombreux commentaires.

Le chef d’état-major de la Maison-Blanche, Mark Meadows, se frotte la tête alors que le commandant de la marine américaine, le Dr Sean Conley, médecin de la Maison-Blanche, parle aux médias de la santé du président Donald Trump. Photo de @erinscottphoto pic.twitter.com/zNfarjSLow – corinne_perkins (@corinne_perkins) 4 octobre 2020

Réagissant à l’image, Jonathan Lemire, un journaliste de l’Associated Press, a écrit: «cette photo raconte au moins 1 000 mots sur ce week-end». L’animatrice de Full Court Press, Greta Van Susteren, a déclaré que Meadows “n’a probablement pas dormi depuis jeudi”, tandis que Michael Muscato, candidat au Congrès, a déclaré: “cette image résume 2020.” Plusieurs autres ont souligné que l’image capturée Meadows faisant quelque chose que les Centers for Disease Control and Prevention (CDC) recommandent de ne pas au milieu de la pandémie: “toucher vos yeux, votre nez et votre bouche avec des mains non lavées.”

Comme le note The Hill, l’image est venue au milieu d’un week-end stressant pour Meadows, qui s’est retrouvé à recevoir des critiques du président après qu’il ait été révélé qu’il était la source qui avait divulgué que les éléments vitaux de Trump étaient “très préoccupants”. S’adressant aux journalistes de la piscine de la Maison Blanche juste après que Conley et d’autres médecins aient terminé leur point de presse devant le Walter Reed Medical Center, Meadows a déclaré que “les médecins et d’autres ont terminé leur point de presse devant le Walter Reed Medical Center”.

Cette remarque, qui contredit l’évaluation du médecin de la Maison Blanche, a laissé Trump «furieux», selon des personnes proches de la situation. Un conseiller principal de Trump a déclaré à CNN que le président était «indigné» par Meadows pour le message «bâclé», qui aurait même incité Trump à partager un message sur Twitter selon lequel il «se sentait bien».

Meadows est revenu plus tard sur ses commentaires, disant à . samedi soir que Trump “allait très bien” et était “prêt à tout et à demander des documents à voir”. Dans une déclaration à Fox News lundi matin, Meadows a même déclaré qu’il était “toujours optimiste” que Trump quitterait l’établissement médical lundi matin, ajoutant qu’il “continuait de s’améliorer pendant la nuit et était prêt à revenir à un horaire de travail normal”.