La photo qui a dérangé les fans de Violeta Isfel: "Je n'aimais pas te voir"

Ce qui semblait être une blague innocente de la part de l’actrice Violeta Isfel est devenu une source de dilemme pour les adeptes de l’actrice qui, en la voyant à côté d’une boîte funéraire, lui ont fait connaître leurs opinions accompagnées de quelques critiques.

Fans de la histrionique Violet Isfel Ils ont été surpris et ont partagé leur mécontentement après la récente photographie publiée par l’artiste.

A l’occasion de la prochaine date d’Halloween, de nombreux artistes profitent de la date pour apparaître avec quelques costumes, l’actrice n’a donc pas voulu être laissée pour compte et a été l’une des premières à adopter cette tendance.

Cependant, les adeptes de ses comptes ont désapprouvé l’une de ses publications les plus récentes, dans laquelle il apparaît à l’intérieur d’un “cercueil” vêtu d’une robe de bal noire comme s’il s’agissait d’un événement amusant.

Immédiatement, la publication de l’actrice de 35 ans a suscité plusieurs commentaires dans lesquels les internautes ont partagé leur aversion pour les photographies.

Excellente actrice, quel courage de te mettre dans un cercueil, je n’aimais pas te voir dans le cercueil, Wow je dois demander, tu n’avais pas peur, femme d’affaires prospère et enviée par certaines personnes, je ne sais toujours pas qui mais par les gens, il n’y a pas de peur une boîte de morts, ils ont exprimé Violeta Isfel en voyant la photo.

Cependant, beaucoup de ceux qui ont commenté les instantanés ont prêté peu d’attention au message que la même actrice a posté sur son compte Instagram où elle révèle des indices sur la raison pour laquelle elle est apparue à l’intérieur de la boîte effrayante, l’actrice a écrit:

#Heureux avec cette nouvelle aventure. Dans #ElJuniorLaSerie je suis #LaBaby #project #new #actress #violetaisfel Qu’imaginez-vous quand vous voyez mon nouveau personnage? Je te lis …

Un nouveau projet en cours de préparation aurait la participation de l’artiste. “Le Junior“Ce sera la nouvelle version dans laquelle Isfel apparaîtra donnant vie à”Le bébé“C’est la raison pour laquelle les clichés où il portait la tenue funéraire pour apporter plus de réalisme aux images, cependant pour beaucoup, cela a été considéré comme quelque chose” d’effrayant “et même un” manque de respect “.

Il est à noter que la jeune actrice parvient toujours à surprendre dans chacun de ses rôles puisqu’elle a réussi à se démarquer au milieu pour avoir cherché à interpréter différents types de personnages, d’une jeune étudiante à une femme très expérimentée, elle a sans aucun doute franchi des étapes importantes en son sein. la télévision.

La chanteuse et actrice s’est aventurée dans le monde de la musique et du théâtre et certains de ses projets les plus connus ont été dans la série télévisée “Osez rêver” la telenovela “Une famille chanceuse”, “Parce que l’amour envoie” et “My Husband Has Family” a également fourni la voix de certains personnages de films, dont Mavis Dracula dans les films Hotel Transylvania, Hotel Transylvania 2 et Hotel Transylvania 3: Summer Vacation.

Cependant, avec la crise survenue en raison de la pandémie qui a conduit à une pénurie de travail, l’actrice a dû trouver d’autres moyens pour survivre, alors elle a montré de quoi elle est faite en démarrant une nouvelle entreprise.

La histrionique a décidé de ne pas rester les bras croisés et a lancé une nouvelle entreprise de vente de nourriture, ce qui lui a donné, à elle et à son fils, la possibilité de ne pas mourir de faim et de progresser dans les mois les plus forts de la pandémie.

Même l’histrionique a fait connaître sa nouvelle entreprise à travers les réseaux sociaux où elle a montré sa nouvelle entreprise dans laquelle elle vendait des hamburgers à domicile et il faut dire qu’elle avait une très bonne acceptation après son entrée dans l’entreprise dudit plat.

Aujourd’hui la célèbre apparaît dans l’émission “Me caigo de rire” où elle vole les rires de ses fans qui aiment voir son rire contagieux ainsi que l’intensité qu’elle donne à chacun de ses défis dans le programme.