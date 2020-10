Jusqu’au moment, Ester Exposito Il n’a pas commenté le nombre de likes enregistrés par sa publication. D’autre part, l’actrice espagnole a mis en ligne une histoire dans laquelle elle se défend contre une nouvelle qui prétend avoir subi plusieurs opérations cosmétiques.

Le message d’Ester Exposito avec lequel elle nie ses prétendues chirurgies esthétiques. (Instagram.)

«Et c’est que (parmi) certains des ajustements effectués par Ester Exposito sont: une rhinoplastie, un dessin des sourcils, une augmentation des lèvres et une bichectomie (ou une extraction des accumulations de graisse situées à l’intérieur de la bouche pour marquer les pommettes) ».

À cet égard, le couple de Alex Speitezer Il a répondu: «Eh bien, je n’ai subi aucune rhinoplastie, bichectomie ou chirurgie esthétique. Avant de faire des réclamations (et non des hypothèses / opinions), vous devez vérifier les informations », a-t-il répondu.

«De cette façon, vous trompez les gens. Il y a beaucoup de jeunes qui me suivent qui pourraient être influencés par ces mensonges. Alors supposés professionnels et certains médias, soyez responsables et arrêtez d’utiliser mon image pour parler de résultats de chirurgies que je n’ai pas. Plus de professionnalisme », a exigé Esther Exposito.

#YoMeQuedoEnCasa: Téléchargez gratuitement le magazine numérique de septembre (cliquez sur l’image)