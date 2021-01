Photographie de Jennifer Lopez où elle est montrée telle qu’elle est vraiment | INSTAGRAM

Nous ne pouvons pas tout le temps porter les tenues de créateurs les plus exclusives et les coiffures extravagantes, alors quand cette image de Jennifer Lopez est apparue, elle a fait beaucoup de bruit sur Internet, semblant si détendue qu’elle a même négligé la position dans laquelle elle se tenait. .

De même, ce n’est un secret pour personne actrice et chanteuse Jennifer López est reconnue dans le monde entier non seulement pour son charisme, sa persévérance et son talent, mais aussi parce qu’au fil des ans, elle a montré qu’il était très naturel d’avoir du glamour et de briller complètement à chaque événement auquel elle assiste. .

De plus, ce n’est pas un secret que le style de vie de JLo est très santé et formeC’est pourquoi elle a le corps incroyable qu’elle possède, beaucoup (sinon tous) savent qu’elle est très disciplinée et très dévouée à la fois dans son alimentation et dans ses routines d’exercice.

Cela pourrait aussi vous intéresser: Littéralement ange, Jennifer Lopez apparaît naturellement dans une nouvelle vidéo

Dans votre compte officiel Instagram, la femme d’affaires partage également des extraits de la façon dont elle s’entraîne, soit en extérieur, soit à la salle de sport, et partage également son régime strict dans lequel elle essaie de manger le plus sainement possible.

De plus, il utilise ses meilleures armes pour poser placidement dans les publications qu’il fait à partir de son profil sur Instagram, du plus petit détail de la coiffure, de son maquillage et de ses tenues, ainsi que des poses intrépides et des façons de gérer sa vente en gros. meilleurs angles, le tout pour nous donner vos plus belles photos et captiver et chouchouter vos admirateurs.

De cette façon, elle a montré que peu importe si JLo porte des vêtements de sport, des maillots de bain ou des tenues dignes d’un tapis rouge, la belle chanteuse a toujours cette attitude captivante qui projette beaucoup de sécurité, de vanité et de fierté pour elle-même, en plus elle est devenue en tout un exemple à suivre, pour ces mêmes aspects.

CLIQUEZ SUR KAQUÍ POUR VOIR L’IMAGE ORIGINALE DE JLO

Pour ces raisons fortes, le New Yorker est complètement aimé du public au sein des célèbres réseaux sociaux, que les célébrités utilisent principalement pour se sentir un peu plus proches de leurs fans, mais, on le sait aussi bien, que ces mêmes applications où il y en a des millions et des millions d’utilisateurs d’Internet sont en fait une arme à double tranchant.

Abonnez-vous à notre chaîne YouTube et obtenez plus de Show News!

Eh bien, bien que les artistes, les célébrités, les influenceurs et toutes sortes de personnalités publiques se consacrent à nous montrer leurs meilleures photos, ce sont les mêmes internautes qui, lorsqu’ils rencontrent quelqu’un de célèbre dans la rue, décident de les prendre en photo indépendamment du fait que les célébrités ressemblent ou non. bien ou pas.

Ils ne sont pas non plus très intéressés par quel moment de leur vie ils sont, s’ils sont très occupés ce jour-là, ou comment ils se sentent, ils se vantent simplement de prendre la photo le plus rapidement possible sans que le célèbre s’en aperçoive et plus tard, ils deviennent une tendance sur internet. .

Et bien que cette question ne soit pas vraiment nouvelle du tout, malgré le fait qu’à d’autres occasions, ils ont divulgué des photos de célébrités sans maquillage ni petits vêtements et nous pouvons voir que souvent (pas toujours) ils ne ressemblent pas à ce qu’ils font sur leurs réseaux sociaux ou magazines, que était ce qui est arrivé à cette photographie particulière.

Certes, ce n’est pas le meilleur angle du chanteur, mais cela n’a pas d’importance, car nous n’avons pas à être parfaits tout le temps, dans l’image JLo apparaît vêtu d’un maillot de bain une pièce blanc et d’un short, de même, étant un jour ensoleillé, il a utilisé une paire de lunettes, son masque respectif et ses cheveux ébouriffés.

En vérifiant son téléphone portable, elle apparaît dans une position assez détendue, à tel point qu’elle a oublié de resserrer son abdomen, de paraître mince, et ainsi on peut voir son ventre un peu gonflé, mais cela ne veut pas dire qu’il ressemble à ça tout le temps, c’était juste le moment de relaxation extrême où JLo a oublié de faire attention à sa région abdominale.