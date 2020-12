O

L’un des principaux ensembles de données de température du monde a été ajusté pour révéler que la planète s’est réchauffée davantage depuis le 19e siècle qu’elle ne l’avait montré auparavant.

Une nouvelle version de l’ensemble de données HadCRUT montre que le monde était en moyenne de 1,07 ° C plus chaud en 2010-18 que dans la seconde moitié du 19e siècle, 0,16 ° C de plus que dans l’ensemble de mesures précédent.

Les scientifiques ont déclaré que le changement était dû à des améliorations apportées à l’ensemble de données et non à une aggravation du changement climatique.

Le principal contributeur au réchauffement au cours des 170 dernières années est que les humains mettent plus de gaz à effet de serre dans l’atmosphère, ont-ils ajouté.

«Chacun des principaux ensembles de données sur la température mondiale, y compris ceux de la Noaa et de la Nasa, est compilé séparément en utilisant différentes méthodes, mais chacun est basé sur une quantité finie d’observations de température mondiale», a déclaré le Dr Colin Morice du Met Office.

De l’eau, de l’eau partout … les jeunes profitent d’une période de réflexion

Toutes les photos © PA

De l’eau, de l’eau partout … les jeunes profitent d’une période de détente

Toutes les photos ©; Pennsylvanie

Jets chauds: les foules à Trafalgar Square tentent de se détendre

Jets chauds: les foules à Trafalgar Square tentent de se détendre

Des jours comme ceux-ci, la seule façon raisonnable d’avancer est de devenir un peu dippy

Des jours comme ceux-ci, la seule façon raisonnable d’avancer est de devenir un peu dippy

18 pieds de profondeur: les touristes trouvent un soulagement dans les fontaines

18 pieds de profondeur: les touristes trouvent un soulagement dans les fontaines

Avec la flambée des températures, il est temps d’éclabousser

Avec la flambée des températures, il est temps d’éclabousser

Cette maman et sa fille savent que toutes les meilleures pataugeoires ne se trouvent pas dans le jardin arrière.

Cette maman et sa fille savent que toutes les meilleures pataugeoires ne se trouvent pas dans le jardin arrière.

Chaud et insouciant: les amateurs de soleil laissent dériver leur pédalo sur la Serpentine

Chaud et insouciant: les amateurs de soleil laissent dériver leur pédalo sur la Serpentine

Une paire de rameurs déconne sur l’eau à Hyde Park

Une paire de rameurs déconne sur l’eau à Hyde Park

Un trio de touristes hollandais trouve ses marques dans la fontaine commémorative de la princesse Diana

Un trio de touristes hollandais trouve ses marques dans la fontaine commémorative de la princesse Diana

Même à la tombée de la nuit, les Londoniens ne sont guère soulagés, car les températures dans la ville restent dans les années 20

Même à la tombée de la nuit, les Londoniens ne sont guère soulagés, car les températures dans la ville restent dans la vingtaine.

«L’éventail des approches aboutit à des estimations très similaires du réchauffement global et fournit une confiance scientifique dans les changements observés et renforce également le fait que le monde s’est considérablement réchauffé depuis le milieu du XIXe siècle.

Les améliorations apportées au nouvel ensemble de données comprennent une augmentation significative du nombre de stations météorologiques utilisées sur terre et des ajustements aux mesures prises en mer.

La nouvelle version tient compte des différentes façons dont les températures de surface de la mer ont été prises au fil des ans, comme les seaux et les bouées, réduisant ainsi l’effet de chaque méthode sur les enregistrements.

Il utilise également des méthodes statistiques pour étendre la couverture de l’ensemble de données dans la première partie de l’enregistrement et dans des zones comme l’Arctique aujourd’hui, où les données sont rares mais où les températures augmentent rapidement, afin de le rendre plus précis.

Sir Keir Starmer: Le climat est le défi déterminant de notre époque

La version précédente montrait moins de réchauffement que d’autres analyses de la température mondiale, telles que celles effectuées par des scientifiques américains de la Nasa et de la National Oceanic and Atmospheric Administration (Noaa).

La nouvelle version est plus cohérente avec les autres ensembles de données des dernières décennies et montre un réchauffement légèrement plus important que la plupart d’entre eux sur toute la période depuis 1850, ont déclaré les experts.

L’ensemble de données rassemble des mesures de la température de l’air près de la surface effectuées dans des stations météorologiques du monde entier avec des températures de surface de la mer dans la couche supérieure de l’océan.

Le professeur Tim Osborn, directeur de recherche à l’Unité de recherche climatique (CRU) de l’Université d’East Anglia, a déclaré: «Nous avons fait notre première estimation du réchauffement climatique en 1986 et depuis, nous avons régulièrement amélioré nos données et affiné notre analyse.

en relation

«Cette nouvelle mise à jour majeure de notre record de température mondiale voit l’estimation du réchauffement climatique de 1850 à 2018 révisée à la hausse, de 0,91 à 1,07 ° C.

«Le changement climatique ne s’est pas soudainement aggravé: au lieu de cela, nous avons une meilleure estimation de l’ampleur du réchauffement.»

Un article présentant la mise à jour est publié dans le Journal of Geophysical Research: Atmospheres

Reportage supplémentaire de PA Media.