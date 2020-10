Samedi après-midi, les séries éliminatoires de la série Xfinity se sont poursuivies avec le Drive For the Cure 250 au Charlotte Motor Speedway. Cette épreuve n’était cependant pas une course ovale, les pilotes se dirigeant vers le parcours routier. Ils l’ont fait alors qu’une forte pluie tombait du ciel, ce qui a ajouté une quantité considérable de difficultés et de dangers à la course. Plusieurs voitures ont filé après avoir heurté de l’eau stagnante tandis que d’autres se sont écrasées contre le mur.

Les précipitations en NASCAR entraînent généralement de longs retards et des drapeaux rouges, mais les pilotes peuvent toujours participer à des courses sur route en utilisant des essuie-glaces et des pneus pluie. Lorsque les fans se sont mis à l’écoute de la course, plusieurs ont exprimé leur enthousiasme pour les événements sur la piste. Beaucoup ont déclaré qu’ils étaient très heureux de la poursuite de la course sans délai, tandis que d’autres ont déclaré que les pilotes devaient apprendre à courir sous la pluie sur des courses ovales. L’excitation n’était cependant pas universelle, car certaines personnes parlaient du danger inhérent.

Difficultés pour Weatherman. Il leur faudra un certain temps pour nettoyer toute l’ironie de la piste. #xfinitySeries #NASCAR pic.twitter.com/7pFa4n5iUv – nascarcasm (@nascarcasm) 10 octobre 2020

Ce sont censés être les meilleurs pilotes du monde. Parfois, il s’agit de s’adapter aux conditions qui vous sont imposées. Certains ont réussi à le faire et d’autres pas. Je trouve cela amusant de voir qui peut trouver cette ligne ou qui ne peut s’empêcher de la dépasser. – Jon Dulaney (@dulaney_jon) 10 octobre 2020

Vous ne pouvez pas frapper les gens pour ce qu’ils aiment ou n’aiment pas … c’est plus divertissant que de regarder une course de cul ennuyeuse qui ne devient excitante que dans les derniers tours si nous recevons un avertissement mystérieux 🤷🏽‍♂️ – Micah Edwards (@ jabrown200844) 10 octobre 2020

Je ne dirais même pas que c’est une mauvaise course, c’est le talent le plus naturel qui importera jamais en NASCAR, il n’y a aucun moyen de s’y préparer et le rythme des voitures est fondamentalement hors de propos – Jacob (@JacobTGregory) 10 octobre 2020

