La majorité des étudiants universitaires craignent de retourner sur le campus en janvier, selon un sondage.

Près d’un quart – 22% – ont déclaré ne pas comprendre les dernières directives du gouvernement concernant la fin du trimestre et les voyages de Noël, selon un sondage réalisé par un groupe de réflexion.

Les résultats, publiés par le Higher Education Policy Institute, interviennent alors que les étudiants universitaires de toute l’Angleterre sont autorisés à retourner dans leurs familles à partir de jeudi.

De nombreuses universités déploient cette semaine des tests de coronavirus asymptomatiques de masse dans le but de ramener les étudiants à la maison en toute sécurité avant la pause festive.

Mercredi – quelques heures seulement avant le début de la «fenêtre de voyage des étudiants» en Angleterre – le gouvernement a publié ses directives sur la manière dont les étudiants devraient être ramenés sur le campus en janvier.

Plus de la moitié (54%) se disent «très préoccupés» ou «assez préoccupés» par la manière dont le retour à l’université se déroulera au cours de la nouvelle année, selon l’enquête de Hepi auprès de 1 075 étudiants.

Le sondage a été réalisé avant que le ministère de l’Éducation ne publie des conseils aux universités pour échelonner le retour des étudiants sur cinq semaines après Noël afin de réduire la transmission de Covid-19.

Les étudiants en médecine et ceux en stage ou en cours pratiques nécessitant un enseignement en personne en Angleterre doivent retourner à l’université entre le 4 et le 18 janvier, selon les directives.

Mais les étudiants restants devraient se voir offrir des cours en ligne dès le début du trimestre pour protéger les étudiants, le personnel et les communautés locales.

L’enquête, réalisée par Hepi et YouthSight en novembre pendant le verrouillage, suggère que 49% des étudiants ne recevaient aucun enseignement en face à face.

Un tiers a déclaré passer actuellement tout ou presque tout son temps dans son logement.

Le sondage a révélé que plus d’étudiants sont satisfaits de l’apprentissage en ligne qui a remplacé les cours en personne par rapport à juin.

Mais 58% ont déclaré qu’ils considéraient leur santé mentale comme étant dans un état pire depuis le début de la pandémie.

Rachel Hewitt, directrice des politiques et du plaidoyer chez Hepi, a déclaré: «La santé mentale des étudiants était un problème bien avant cette crise.

«Cependant, avec plus de la moitié des étudiants affirmant que la pandémie a eu un impact négatif sur leur santé mentale, il sera essentiel que les universités continuent de fournir le soutien nécessaire à leurs étudiants et de surveiller les niveaux de mauvaise santé mentale et de bien-être parmi les étudiants.

Jo Grady, secrétaire général de l’Université et du College Union, a ajouté: «Il est profondément préoccupant que tant d’étudiants ne connaissent pas les dernières directives du gouvernement sur le retour à la maison pour Noël et les projets de retour en janvier.

«L’UCU a averti que les mouvements massifs d’étudiants entraîneraient des pics d’infection et cela ne sera exacerbé que si les mesures visant à rendre les voyages plus sûrs sont mal communiquées.

Un porte-parole d’Universities UK a déclaré: «Les universités comprennent que cela continue d’être une période difficile pour les étudiants. Nous travaillons en étroite collaboration avec le gouvernement pour veiller à ce que les universités puissent accueillir de nouveau en toute sécurité les étudiants sur les campus pour un enseignement, un apprentissage et un soutien mixtes au cours de la nouvelle année.

«Les universités ont travaillé d’arrache-pied pour transformer les services de soutien afin de relever les défis de la pandémie, déployer des conseils et des conseils en ligne, créer des communautés numériques et développer de nouveaux services pour identifier les personnes en difficulté et répondre aux nouveaux besoins.