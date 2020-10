La plus belle, Celia Lora pose depuis le canapé dans une robe rose | INSTAGRAM

La mannequin et animatrice mexicaine, Celia Lora, n’a pas besoin de faire grand-chose pour devenir rapidement le centre d’attention sur les médias sociaux, tout cela grâce à sa grande beauté et sa cohérence dans la publication de contenu.

Cette fois, elle a modelé une robe rose du canapé dans votre maison, avec laquelle elle était la plus belle et pour laquelle elle a été très bien accueillie par ses fidèles followers, qui considèrent qu’elle est vraiment l’une de leurs préférées sur internet et la soutiennent en lui donnant leurs goûts.

Il faut se rappeler que ses fans voulaient également lui parler de tout, cependant, la fille de Alex Lora del Tri Il continue de garder la boîte de commentaires fermée pour éviter toute situation négative, car comme on le sait, il reçoit des messages très risqués et veut éviter d’avoir son profil plein de ces mots qui semblent assez désagréables.

La photo a réussi à collecter plus de 100000 likes en quelques heures et bien sûr, tous ceux qui aiment la voir l’ont adorée, car sa robe a un superbe décolleté et est si serrée qu’elle a tracé et laissé ses grands charmes en vue, ceux qui ont le plus de leurs admirateurs amoureux.

À travers ses histoires, quelque chose d’un peu différent se passe, car là Celia Lora s’est concentrée sur l’aide aux petites entreprises et aux entreprises qui la contactent pour leur donner des produits en fait, la robe qu’elle porte est un cadeau possible d’une marque puisqu’elle l’a étiquetée. sur votre photo.

Un autre exemple clair de son aide est avec une boulangerie qui lui donne continuellement des cadeaux et donc les partage un peu.On voit que ses produits sont très savoureux et que Celia les apprécie au maximum, elle nous les recommande même constamment et avec une grande joie.

Partagez également une photo dans laquelle il apparaît avec un garçon dans lequel ils apparaissent portant quelques chapeaux qu’ils ont reçus d’une autre entreprise, qui les personnalise et envoie totalement à votre goût un cadeau qui serait assez créatif et amusant à faire.

La jeune femme a eu beaucoup de succès tant dans les événements sociaux que dans ses programmes, qu’elle interprète avec MTV Television pour nous apporter des vidéos de grande production et de grande qualité, où grâce à son charisme et sa personnalité, elle parvient à faire des moments très drôles et agréables dans lesquels il répond également aux questions et aux commentaires sur ses expériences.

C’est le cas de “El Consultorio del amor con Celia Lora” une émission très amusante dans laquelle elle semble répondre et commenter certaines situations qui sont normalement réservées aux adultes, de sorte qu’elles deviennent à la fois amusantes et épicées, ce qui pour elle est habituel et au quotidien car la jeune femme est vraiment considérée comme très intrépide sur ces questions et très libérale.

Il est important de se rappeler que depuis que la série dans laquelle elle a fait beaucoup de choses folles est apparue sur Acapulco Shore sur MTV et que l’on peut la voir comme la patronne des membres de Quand ça a commencé, c’est une attention incroyable qui compte et qui n’a pas arrêté a même grandi de plus en plus parce que La fille compte de nombreux adeptes sur les réseaux sociaux qui sont au courant de tout ce qui se passe pour la soutenir.

Il ne fait aucun doute que Celia Lora continuera à nous donner quelque chose à dire, nous vous recommandons donc de garder un œil sur eux pour ne manquer aucun détail à son sujet.