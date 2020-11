Cela a été un peu étrange qu’Apple vende simultanément un MacBook Air 13 pouces et un MacBook Pro 13 pouces, mais peut-être jamais plus qu’aujourd’hui – car les nouveaux ordinateurs portables Apple à 999 $ et 1299 $ semblent presque identiques si vous regardez au-delà des courbes différentes. cadres. Ils ont le même processeur M1, les mêmes options de mémoire et de stockage, les mêmes ports et des écrans très similaires.

Je ne plaisante pas quand je dis: la plus grande différence est un fan.

Ce ventilateur, qui est exclusif au MacBook Pro:





Le ventilateur du MacBook Pro 13 pouces. Rendu: Apple

Je veux dire, oui, c’est un peu hilarant que le MacBook Air est maintenant un ordinateur portable qui ne souffle pas d’air, tout comme il est amusant que l’Air continue techniquement d’être un ordinateur portable plus épais que le Pro 13 pouces. (Je suppose que cela fait longtemps que les enveloppes en papier manille n’existaient pas.)

Comparez les dimensions du MacBook Pro … Image: Apple

… au MacBook Air. La principale différence est un cadre conique. Image: Apple

Mais vous ne devriez pas frapper ce ventilateur, car voici un fait peu connu sur les processeurs d’aujourd’hui: ils peuvent presque tous fonctionner beaucoup plus rapidement si vous leur donnez un meilleur refroidissement. La puissance de conception thermique (TDP) d’un processeur en watts est un meilleur prédicteur des performances que sa vitesse d’horloge en gigahertz car certaines des puces d’ordinateur portable et de téléphone les plus faibles peuvent «augmenter» jusqu’à plusieurs gigahertz ces jours-ci … jusqu’à ce qu’elles chauffent. Dans un petit châssis sans ventilateur, ils doivent ralentir rapidement, mais ils peuvent durer plus longtemps dans un châssis plus grand ou mieux refroidi.

C’est essentiellement ce qui se passe dans les nouveaux MacBook Air, MacBook Pro et Mac mini équipés d’Apple M1, confirme Apple à The Verge. Chaque ordinateur a exactement le même processeur (avec une ride que je traiterai dans une seconde), qui peut théoriquement fonctionner à la même vitesse – mais le ventilateur du MacBook Pro et du Mac mini leur permet de maintenir des performances optimales plus longtemps.





Le ventilateur du Mac mini. Rendu: Apple

Apple essaie bien sûr de jouer dans les deux sens: lors de sa présentation, il a d’abord félicité le MacBook Air pour son absence de ventilateur, puis a évoqué la «solution de refroidissement actif» (alias le ventilateur que vous avez depuis des années) dans le MacBook Pro . Nous devrons voir quel design est réellement meilleur dans nos prochaines critiques.

Bien que le ventilateur soit peut-être la différence la plus significative, ce n’est pas la seule. Tu te souviens de cette ride dont je t’ai parlé? Le voici, et plus encore:

À 999 $, le MacBook Air est livré avec sept cœurs GPU au lieu de huit, car Apple récupère des puces plus faibles (un processus commun connu sous le nom de binning) en désactivant un cœur. Mais à 1249 $, le MacBook Air a les mêmes huit cœurs de processeur et huit cœurs de GPU que le MacBook Pro 13 pouces à 1299 $. Le MacBook Pro 13 pouces a une batterie légèrement plus grande (58,2Wh contre 49,9Wh) et cite deux heures supplémentaires d’autonomie par rapport au MacBook Air. L’écran du MacBook Pro 13 pouces est légèrement plus lumineux au maximum (500 nits contre 400 nits). Le MacBook Pro 13 pouces est livré avec la barre tactile au lieu de touches de fonction physiques, bien que les deux disposent d’un capteur d’empreintes digitales Touch ID.

Vous serez peut-être également intéressé d’apprendre que les deux ordinateurs portables atteignent 16 Go de RAM, ce qui est une limitation actuelle du processeur M1 d’Apple. Voici la comparaison des spécifications d’Apple si vous souhaitez regarder de plus près.