Bien que l’Académie des parapluies soit partout sur Tumblr et que les gens ne semblent pas pouvoir arrêter de se gaver Cobra Kai et Lucifer, l’une des émissions les plus regardées de Netflix en août était une émission pour enfants de trois épisodes appelée Cocomelon.

Cocomelon, pour ceux qui n’ont pas d’enfants ou de jeunes frères et sœurs, est l’une des chaînes YouTube les plus populaires au monde avec près de 100 millions d’abonnés. Le studio crée des vidéos pour les jeunes enfants qui mettent en vedette un éventail de personnages animés chantant des berceuses et racontant des histoires adaptées aux enfants. En un mois, les vidéos de Cocomelon ont recueilli plus de 3,5 milliards de vues – plus que toute autre chaîne YouTube et plus que plusieurs fournisseurs de contenu comme Netflix et Disney Plus réunis, selon Bloomberg.

La chaîne de divertissement est désormais la clé de voûte de la stratégie de son propriétaire, Moonbug, pour dominer le vaste espace de programmation pour enfants en évolution rapide. Et jusqu’à présent, cela semble fonctionner.

«Un élément clé de notre stratégie est de travailler avec d’autres plates-formes – et Netflix est très important.»

«La plupart de nos émissions ont un large public sur YouTube», a déclaré Andy Yeatman, chef des opérations américaines de Moonbug et ancien dirigeant de Netflix, à The Verge. “En fait, nous avons la plus grande audience sur YouTube, mais un élément clé de notre stratégie consiste à travailler avec d’autres plates-formes – et Netflix est très important.”

En juin, des vidéos de trois heures de Cocomelon ont fait leurs débuts sur Netflix pour la première fois, et elles sont rapidement devenues d’énormes succès. Cocomelon est devenue la 10e émission la plus regardée sur les services de streaming aux États-Unis (y compris Netflix, Hulu, Disney Plus et Amazon Prime Video), accumulant plus de 336 millions de minutes au cours de la dernière semaine d’août, selon Nielsen, qui se classe émissions en streaming par popularité chaque semaine. C’était la seule émission avec moins de 10 épisodes à faire la coupe et la seule émission principalement destinée aux enfants d’âge préscolaire. Cela a depuis été une constante sur la première ligne des tendances de Netflix.

Bien que les cotes de Nielsen soient parfois contestées par Netflix et ne couvrent que le marché américain, ce qui ressort clairement de l’inclusion est que la plus grande chaîne de YouTube fonctionne également sur d’autres plates-formes. Moonbug a annoncé qu’à partir du 13 octobre, Cocomelon était l’une des trois émissions les plus regardées sur le service de streaming aux États-Unis, selon la société.

Moonbug s’est formé en février 2018 et a rapidement acheté des chaînes YouTube populaires dans le but de créer une sorte de réseau pour enfants de nouvelle génération axé sur le streaming. Il a acquis des noms populaires comme My Magic Pet Morphle et Dr.Poppy’s Pet Rescue, et récemment, il a ajouté Blippi, un artiste populaire pour enfants, et Cocomelon. Bien que les conditions de l’achat de Cocomelon n’aient pas été divulguées, l’acquisition s’est accompagnée d’un financement supplémentaire de 120 millions de dollars pour Moonbug. Lorsqu’elles sont combinées, les chaînes de Moonbug comptent 235 millions d’abonnés et génèrent plus de 7 milliards de vues par mois.

Passer à Netflix offre à Moonbug la possibilité de trouver un public inexploité. YouTube et Netflix se sont régulièrement classés au cours des deux dernières années parmi les deux principales plates-formes sur lesquelles les enfants âgés de 5 à 12 ans passent du temps, une étude récente de Morning Consult a révélé que 65% des enfants de cet âge choisissent YouTube comme leur principale source de divertissement, et 55% choisissent Netflix. Leur popularité pourrait contribuer à une baisse de l’audience de la télévision traditionnelle pour enfants, Nickelodeon perdant 44% de son audience globale depuis 2015, selon un rapport de Forbes.

Le partenariat entre Cocomelon et Netflix semble fructueux pour les deux parties. Environ 60% de l’audience de Netflix dans le monde regarde des contenus destinés aux enfants et à la famille, a déclaré Melissa Cobb, responsable de l’animation de Netflix, au New York Times l’année dernière. Netflix dépense des milliards de dollars pour construire sa bibliothèque de programmes pour enfants. Ted Sarandos, co-PDG de Netflix, a récemment déclaré à Variety que Netflix prévoyait de sortir six films d’animation par an – plus que Disney ou tout autre concurrent. La société souhaite finalement avoir plus de programmes originaux que de titres sous licence, mais pour le moment, elle a besoin de licences pour du contenu – comme Cocomelon – qui complète sa programmation originale, selon une personne de Netflix familière avec le sujet.

“Certaines familles n’aiment peut-être pas que leurs enfants regardent YouTube, et Netflix est leur plateforme de prédilection.”

YouTube n’est pas un concurrent direct de Netflix en tant que service d’abonnement à la demande en soi, mais c’est sans doute la concurrence la plus sérieuse de Netflix dans le domaine du divertissement familial. Reed Hastings, l’un des co-PDG de Netflix, a déclaré aux analystes l’année dernière lors d’un appel sur les résultats que YouTube était l’un des plus grands concurrents de Netflix pour l’attention des gens en général.

Être sur Netflix aide également à atténuer l’un des plus gros problèmes rencontrés par Moonbug avec YouTube: les préoccupations persistantes concernant la sécurité des enfants. YouTube a été confronté à plusieurs rapports au cours des dernières années sur le contenu dérangeant des enfants et le comportement prédateur sur sa plate-forme, obligeant l’entreprise à déployer de nouvelles politiques et des mises à jour de produits pour tenter de contrer ce comportement. Pourtant, cela n’a pas aidé l’image générale de YouTube auprès des parents, dont beaucoup voient YouTube comme un site qu’ils ne veulent pas que leurs enfants – en particulier les jeunes enfants – utilisent. Moonbug est en “conversations régulières avec YouTube sur leurs efforts pour le rendre encore plus adapté aux enfants”, a déclaré Yeatman, mais Moonbug ne contrôle pas YouTube.

«Nous constatons que dans certaines familles, YouTube est la plate-forme incontournable de leur foyer», a déclaré Yeatman. «Et il y a des familles qui n’aiment peut-être pas que leurs enfants regardent YouTube, et Netflix est leur plateforme de prédilection.»

D’autres créateurs YouTube populaires ont réussi à s’associer avec des réseaux et des streamers plus traditionnels. Nickelodeon s’est associé à Ryan’s Toy Reviews pour un spectacle, et HBO Max a travaillé avec Lauren Kobayashi Riihimaki, également connue sous le nom de LaurDIY. C’est une tendance qui va probablement se poursuivre, a déclaré Anthony Goonetilleke, vice-président d’Amdocs chargé des médias, du réseau et de la technologie et analyste du secteur.

Les services de streaming ont besoin d’une pléthore de contenu. Et surtout lorsque la production est arrêtée et plus difficile à réaliser, le partenariat avec les YouTubers ou l’octroi de licences pour leurs émissions permet de créer les catalogues de ces services. De plus, étant donné que les YouTubers et les chaînes YouTube populaires ont déjà des audiences intégrées, l’objectif est que ces fans seront transférés sur d’autres plates-formes de streaming.

«Une grande partie de l’obtention du plus grand nombre de globes oculaires consiste à se tourner vers les plates-formes qui retiennent le plus l’attention», a déclaré Goonetilleke. “Une grande partie de cette équation est YouTube.”

Moonbug est actuellement dans une position prometteuse. La production de nombreux projets a ralenti ou complètement stoppé, mais Moonbug possède un certain nombre de propriétés – y compris Cocomelon – qui peuvent créer de nouvelles émissions dans leurs propres studios plus petits qui sont habitués à travailler sur une chronologie plus rapide. Aux côtés de Cocomelon sur YouTube, Moonbug a également présenté à Hulu sa populaire émission pour enfants sur YouTube, Blippi. L’objectif est que Moonbug soit partout où se trouvent les enfants, puis développe des projets encore plus grands.

«Nous recevons beaucoup d’appels et avons beaucoup de conversations sur les extensions, c’est très excitant, mais nous ne nous précipitons pas encore dans quoi que ce soit.»