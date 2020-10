On a beaucoup parlé du génie d’Hadès de Supergiant Games. Le jeu indépendant mélange le meilleur de plusieurs genres pour créer une version unique et accessible de la formule roguelike, tandis que son écriture spirituelle et son style artistique stellaire donnent à la mythologie grecque une sensation de fraîcheur et de familiarité à la fois.

Peut-être négligé lors de l’éloge de la variété de son combat ou de la netteté de son jeu de voix est précisément la façon dont le jeu vous garde accroché longtemps après les 10 à 15 heures initiales qu’il faudra peut-être pour réussir votre première évasion hors du monde souterrain. Certains joueurs peuvent jouer à Hadès pendant cette durée et l’abandonner, en en ayant assez pour justifier son prix abordable. Mais pour beaucoup d’autres, cette première évasion n’est que le début.

Sa fin de partie est une interaction magistralement conçue d’histoire, de mécanismes de récompense et de rejouabilité

Ceux qui ont joué au jeu en accès anticipé savent que c’est un roguelike qui mérite plus de 100 heures de votre temps, le tout sans jamais avoir l’impression qu’il se répète. C’est sans doute la plus grande réussite d’Hadès: prendre ce qui est traditionnellement une boucle de rétroaction répétitive et du butin, la plupart des RPG ne prennent pas la peine de s’habiller ou d’obscurcir – ce que nous appelons la fin de partie – et en faire un véhicule narratif toujours surprenant.

La fin de partie d’Hadès est l’interaction la plus intelligente entre l’histoire, les mécanismes de récompense et la rejouabilité que j’ai vue dans n’importe quel jeu de ce type. En tant que rogue-like, il est naturellement conçu pour être joué encore et encore. Chaque fois que vous lancez une course, vous avez la possibilité d’utiliser différentes armes, d’échanger des compétences et de créer un arsenal complet de power-ups, qui dans Hadès prennent la forme de «bénédictions» offertes par l’un des huit dieux olympiens les mieux décrits comme une cabale bizarre de vos parents éloignés.

Pourtant, alors que la plupart des jeux se contentent de créer une fin de partie de succès à atteindre ou de tâches monotones pour remplir un journal de quête, Hadès contient une histoire énorme et tentaculaire qui se poursuit bien après que vous l’avez «battue» pour la première fois. Et Supergiant encourage les joueurs à continuer à parcourir ses nombreuses branches narratives sinueuses à maintes reprises en proposant des récompenses pour avoir essayé de nouvelles combinaisons d’armes, d’améliorations, d’avantages divins et de modificateurs de difficulté. (Il y a, bien sûr, de nombreuses réalisations, objets de collection et autres tâches à accomplir lorsque vous ne progressez pas dans l’histoire.)

Essayer une nouvelle approche d’évasion est littéralement ancrée dans l’histoire elle-même. En tant que fils immortel d’Hadès, un jeune homme courageux nommé Zagreus, vous et votre cohorte de sympathisants de la pègre vous unissez pour vous aider à vous enfuir, le tout juste pour passer quelques précieuses minutes à la surface à parler à votre mère et à en apprendre davantage sur la nature. de l’Olympe, de vos origines et de votre relation avec votre père. Ensuite, vous mourez et vous vous réveillez chez papa, destiné à recommencer.

Au fur et à mesure que vous progressez dans les cycles, les personnages commenteront vos échecs spécifiques, les patrons se souviendront de vous et noteront votre choix d’arme, et les Olympiens vous raconteront des anecdotes intelligentes et prendront même note de quels autres dieux vous tirez du pouvoir et si ils ont une histoire avec eux ou ont de la rancune contre eux.

Votre guide du récit est le Codex d’Achille. C’est une introduction pratique sur l’univers d’Hadès qui vous aide à garder une trace de ce que vous avez appris, de qui vous avez rencontré et de votre relation avec cette personne ou cet objet de quête. Vous avez également l’aide de Nyx, votre figurine matriarcale du monde souterrain, qui vous donne accès au Miroir de la nuit, une liste de compétences et d’attributs améliorables en permanence qui vous rendent plus fort chaque fois que vous retournez dans votre chambre et lui offrez une monnaie violette appelée Darkness. .

L’une des ressources les plus précieuses est une boisson appelée Nectar, que vous pouvez offrir à pratiquement tous les personnages du jeu pour gagner leur affection, gagner des objets à équiper appelés souvenirs et éventuellement débloquer des quêtes cachées. Rien de tout cela ne devient particulièrement urgent ou nécessaire, enregistrez quelques mises à niveau du miroir, jusqu’à ce que vous vous soyez échappé.

“ Hadès ” donne l’impression que chaque acte de découverte narrative est le vôtre, même si vous suivez un script bien rangé dans les coulisses

Mais une fois que vous avez atteint la surface, le jeu montre clairement que vous n’avez appris qu’une partie de l’histoire globale. Vous devrez continuer à y retourner pour tout découvrir. Mais Supergiant ne vous dit jamais carrément: “Équipez votre arme la plus puissante et terminez une course avec le modificateur de difficulté le plus élevé et vous progresserez dans l’histoire.” Au lieu de cela, votre compagnon d’entraînement Skelly, un squelette jovial et parlant avec un accent inexplicable de Brooklyn, vous informe que vous pourriez obtenir de meilleures récompenses, qui à leur tour débloqueront des versions plus puissantes de vos armes, si vous augmentez le «feu» sur le contrat du Pacte de punition. ton père te fait signer chaque fois que tu essaies de t’échapper. (Ce sont les modificateurs de difficulté.) Et cela signifie une autre chance de discuter avec Persephone pour en savoir plus sur le passé caché de votre famille.

Certains joueurs pourraient ne pas trouver une telle narration cryptique si attrayante; il y a une simplicité réconfortante à avoir simplement un journal de quête et un marqueur de point vous indiquant quoi faire et où aller. Mais Hadès donne l’impression que ces actes de découverte narrative sont les vôtres, même si vous suivez un scénario ordonné dans les coulisses. Chaque morceau de dialogue dans le jeu mérite d’être écouté car – au-delà du superbe doublage – ces échanges vous indiquent souvent un indice subtil sur le monde, les secrets que vous n’avez pas encore trouvés et les moyens de devenir plus fort et plus résilient dans vos tentatives d’évasion. .

Le jeu qui se sent le plus proche d’Hades dans sa conception est Dead Cells en 2017. Bien qu’il n’ait pas beaucoup d’histoire convaincante, il a encouragé les joueurs à jouer ses niveaux sinueux et générés de manière procédurale encore et encore pour débloquer de nouveaux équipements et améliorer leurs compétences. Le développeur Motion Twin a également verrouillé les quelques secrets narratifs enrichissants qu’il avait derrière des modificateurs de difficulté atroces appelés Boss Cells. Ce n’est qu’en vous punissant à plusieurs reprises que vous pourrez accéder au niveau final de Dead Cells et à son boss secret, un exploit réservé à une petite fraction des joueurs les plus hardcore.

Hadès adopte une approche tout à fait différente. Le fait de vivre l’histoire passe d’une activité secondaire secondaire que vous faites à travers les wikis et Reddit, rendue populaire par Dark Souls et ses contemporains, au plat principal. Supergiant le fait en rassemblant tous les systèmes de récompenses des jeux en un seul et même réseau qui vous incite à passer votre temps à essayer judicieusement de nouvelles versions et à expérimenter des modificateurs.

Chaque fois que vous faites pratiquement n’importe quoi pour la première fois dans ‘Hadès’, vous recevez quelque chose de précieux

Chaque fois que vous faites pratiquement n’importe quoi pour la première fois à Hadès – comme échapper aux enfers avec une arme avec laquelle vous n’avez jamais réussi auparavant – on vous donne quelque chose de précieux, que ce soit des diamants pour rénover votre base ou du sang de Titan pour améliorer une arme. . Ces améliorations vous aident à devenir plus fort en permanence ou vous permettent de découvrir davantage le récit (et souvent les deux simultanément). Il y a aussi un fantastique «mode Dieu» qui rend le jeu un peu plus facile à chaque fois que vous mourez, vous permettant de vivre l’histoire au fil du temps sans avoir à vous soucier de la difficulté à ressentir lorsque la chaleur monte.

C’est un système magistral d’interaction d’arbres de dialogue, de cinématiques et d’exigences cachées. Tout en s’adressant à un guide en ligne ou en consultant sa communauté Reddit active peut accélérer votre progression, il suffit de jouer au jeu de la manière dont Supergiant vous pousse doucement à déployer un flux constant de révélations surprises et de progression de l’histoire.

Atteignez votre père à la fin du monde souterrain en utilisant l’arme qu’il a autrefois soudée contre les Titans – une pépite d’histoire que vous pouvez déterrer en lisant l’entrée de codex appropriée – et vous découvrirez une quête parallèle qui aide à la transformer en une version plus puissante et unique avec de grandes conséquences narratives. Donnez suffisamment de nectars à Skelly et vous révélerez une quête spéciale pour déverrouiller une puissante entité d’invocation, l’une des nombreuses dans le jeu que vous ne pouvez activer qu’après avoir enregistré des dizaines de tentatives d’évasion et offert des ressources aux bons personnages pour construire un rapport plus fort.

Il y a même de petites quêtes secondaires narratives pour les nerds de la mythologie grecque. Vous avez la possibilité de rallumer la flamme entre deux anciens musiciens amateurs en échangeant des messages entre eux pendant et après vos tentatives d’évasion. Il y a aussi de merveilleuses révisions de personnages mythologiques populaires. J’adore la version d’Achille de Supergiant, un héros de guerre désormais désespéré qui rejette son statut de célébrité de la pègre, et Thanatos, le fils très émo de Nyx et la personnification de la mort qui en veut à Zagreus de l’avoir laissé seul dans la maison de Enfers.

En surface, il est facile de voir que Hadès est traditionnellement bien conçu. Il a l’air incroyable, joue très bien et possède tous les éléments de base d’une production à gros budget, même si l’équipe de Supergiant ne représente qu’une fraction de la taille d’un grand studio. Mais sous ces réalisations, il y a quelque chose d’encore plus impressionnant: un véritable étalon-or pour la conception narrative et la narration.

L’industrie devrait s’inspirer davantage d’Hadès, non seulement parce que son faible coût de seulement 20 $ et son temps de jeu énorme en font l’une des expériences les plus enrichissantes, mais aussi parce que nous avons besoin de plus de jeux prêts à s’engager et à repenser fondamentalement l’acte de répétition. Dans Hadès, la répétition est à la fois le but du jeu et la récompense, et elle ne vieillit jamais.