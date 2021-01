La plus grande tristesse, Miley Cyrus a perdu sa fidèle amie Mary Jane | INSTAGRAM

Les larmes aux yeux, les fidèles admirateurs de l’ancienne star de Disney ont pris fin, car à partir des réseaux sociaux, Miley Cyrus a dit au revoir à sa fidèle amie, sa chienne Mary Jane, et pour lui dire au revoir, elle a écrit l’une des chansons les plus émouvantes. de toute sa carrière.

C’est vrai, la star célèbre et controversée traverse actuellement un moment douloureux, comme elle l’a elle-même mentionné, c’est l’un des plus douloureux de toute sa vie, il est bien connu que la jeune fille de 28 ans est toujours restée très attachée à ses animaux de compagnie, et cette fois malheureusement elle a dû dire au revoir à jamais à son fidèle ami canin, Mary Jane.

Tout cela a été discuté par la célébrité avec une grande douleur via son compte Instagram, Cyrus a déclaré que Mary Jane avait été diagnostiquée avec Cancer et qu’il devait la calmer pour éviter toute sorte de douleur et de souffrance pour cette maladie difficile, ainsi que pour éviter des traitements sévères.

Avec une vidéo magnifique et nostalgique, Miley a inondé les réseaux des larmes de ses followers, quand elle a fini de regarder ce contenu audiovisuel, où elle dit au revoir à son fidèle compagnon, avec de beaux mots et images, et la chanson joue en arrière-plan.

Dans le même temps, la célèbre rockstar a décidé de lui dédier d’autres mots, pleins d’amour et de tristesse, faisant ressentir à ses fans de l’empathie pour elle, il y avait même ceux qui se sont identifiés à la douleur de la perte d’un grand ami, comme elle l’a été. respectif animaux domestiques.

«J’ai écrit cette chanson à Malibu il y a des années sur un piano dans une maison qui n’existe plus. À propos de ma chienne Mary Jane, qui est maintenant partie aussi. Beaucoup de choses ont changé au fil du temps. Surtout, moi », a commencé la chanteuse dans sa publication.

Et déclarant que la musique est son médicament, il explique que la mélodie tourne autour de la perte et de l’angoisse, en raison de ce qu’il se retrouve à vivre après la perte de son animal de compagnie bien-aimé.

«MJ était une vraie reine. Il portait sa grâce, sa dignité et sa bonté comme une couronne. Elle ne sera jamais oubliée et elle nous manquera à jamais. La connaître, c’est l’aimer. Ce fut un honneur d’être sa mère et sa meilleure amie », a-t-elle conclu avec le texte de la publication.

“Je l’ai remercié à plusieurs reprises alors qu’il prenait son dernier souffle pour qui et ce qu’il était pour moi. Il était plus qu’un simple ami ou un membre de la famille. Quelque chose de si différent. Vous ne pouvez pas le définir. Un amour incomparable”, dit la chanson de Miley.

Fidèle à son style d’exprimer ses sentiments à travers la musique, Cyrus a partagé avec ses partisans une vidéo d’adieu avec la chanson qu’il a écrite pour Mary Jane. Sans aucun doute une lettre très émouvante qui a fait pleurer plus d’un de ses millions de followers.

De plus, quelques heures après avoir partagé cette vidéo, Cyrus s’est consacré à en partager une autre, à partir du moment où il venait d’écrire les paroles, juste en 2018, dans ce clip, on peut voir Miley dans un studio d’enregistrement, interprétant la belle lettre qu’il écrivit à son ami, qui, à cette époque, était encore en vie.

Les deux vidéos rassemblent environ 4 millions de visites et des milliers de commentaires où les amis, la famille et les fans fidèles de Miley lui ont dédié des mots d’encouragement, et beaucoup d’autres la remercient pour les beaux mots qu’elle a dédiés à son amie, en plus de Pour le fait de lui avoir donné une si belle vie, Mary Jane était sûrement l’un de ces animaux fidèles et affectueux, et elle la portera toujours dans son cœur.