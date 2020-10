En tant que plus jeune star des «Avengers», à tout juste 12 ans, Ariana Greenblatt a déjà signé un contrat avec Netflix pour jouer dans son propre film, après avoir travaillé avec Angelina Jolie et Danny DeVito dans la nouvelle production Disney + ‘The One and Only Ivan ‘dans le rôle principal de Julia, en plus de cinq autres productions telles que’ Awake ‘avec Gina Rodriguez,’ Monsters Problems ‘de Paramount Pictures,’ In The Heights ‘de Warner Bros.et deux projets pour la société Dreamworks. La renommée se reflète même avec le million et demi de followers qu’elle a sur son compte Instagram et à son âge, avec la fierté d’être Latina, cela montre qu’elle grandit et mûrit, à tous points de vue.

Pouvez-vous me parler de vos racines latines? «Ma mère est à 100% de Porto Rico, toute sa famille est de Porto Rico, un endroit que j’aime aussi. C’est beau, tout le monde est très gentil et j’ai hâte de lui rendre visite ».

Et comment la famille a-t-elle quitté Porto Rico? “Mes grands-parents avaient déménagé de Porto Rico au Michigan, où ma mère est née.”

Et vous parlez espagnol? “Un peu, mais je vais l’apprendre l’année prochaine à l’école.”

Par: Vanguardia