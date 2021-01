T

La police métropolitaine a révélé que 217 personnes se sont vu infliger des amendes fixes après que des agents aient assisté à 58 événements musicaux et fêtes sans licence à Londres, comme la capitale l’a vu au cours de la nouvelle année.

Les événements étaient en violation par étapes des restrictions de niveau 4 actuellement en vigueur dans la ville pour lutter contre la propagation de Covid-19.

La police a déclaré que la grande majorité de ceux-ci avaient été fermés après l’intervention des agents, tandis que cinq personnes auraient été examinées pour une éventuelle amende de 10000 £ pour l’organisation de grands rassemblements de personnes.

Aucune de leurs conditions ne met la vie en danger. L’incident est soupçonné d’être lié aux rapports d’un grand nombre de personnes rassemblées dans une propriété de la rue Connaught qui a été dispersée par la police. Des enquêtes approfondies sur les circonstances se poursuivent.

Un officier de police à cheval tente de disperser les gens alors que des groupes de fêtards se rassemblent dans un Londres presque déserté

Un certain nombre de fêtes à la maison ont également été dispersées dans l’est de la capitale.

MPS Barking et Dagenham ont tweeté juste avant 2 heures du matin: “Les officiers ont assisté à un certain nombre de soirées à la maison pour violations signalées. Plusieurs amendes ont été prononcées lors de diverses fêtes à travers la zone Est ce soir pour Covid Breaches.”

Le commandant de la police métropolitaine, Paul Brogden, a déclaré: “Dans l’ensemble, la grande majorité des Londoniens se sont conformés aux règlements Covid qui sont en place pour se protéger eux-mêmes et leurs proches, et nous sommes reconnaissants à ces personnes. Le public n’est que trop conscient du fait que Tier 4 restrictions ont été mises en place pour réduire la propagation du virus et protéger le NHS.

«Nous avons assisté à un certain nombre d’appels à des fêtes et à des événements sans licence à travers Londres, dont un où deux personnes ont été poignardées. Mes collègues de l’unité de commandement locale continuent d’enquêter.

«Notre activité d’application de la loi se poursuivra. Si les gens insistent pour rassembler et enfreindre les règlements, les agents seront présents et encourageront les gens à se disperser. Si nécessaire, des mesures d’exécution, y compris des amendes à partir de 100 £ et allant jusqu’à 10 000 £, seront envisagées.

«Nous sommes toujours confrontés à la dure réalité de la lutte contre un virus mortel. J’exhorte les Londoniens à continuer à assurer leur sécurité et celle de leur famille en restant chez eux.