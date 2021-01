Le public a été invité à rester chez lui à moins d’avoir une «excuse raisonnable» pour voyager ou avoir besoin de faire de l’exercice, tandis que les rassemblements de groupes d’amis ont été interdits.

Les lois sont déjà en vigueur exigeant que les masques soient portés à l’intérieur des bâtiments publics, sauf si vous avez une exemption médicale.

Le sous-commissaire adjoint Matt Twist, qui dirige la réponse du Met à la pandémie de Covid, a déclaré qu’il pensait que la grande majorité des gens connaissaient les restrictions, mettant en garde contre une application plus stricte à partir d’aujourd’hui.

«Après dix mois de cette pandémie, le nombre de personnes qui ne sont réellement pas au courant des restrictions et des raisons pour lesquelles elles sont en place est extrêmement faible», a-t-il déclaré.

«Nous savons que l’écrasante majorité des Londoniens fera ce qu’il faut en restant à la maison, en portant des masques et en ne se rassemblant pas, mais une petite minorité continue d’ignorer les règles mises en place pour protéger le NHS et sauver des vies.

«Notre premier devoir en tant que policiers est de préserver la vie. La situation critique à laquelle sont confrontés nos collègues du NHS et la façon dont la nouvelle variante du virus se déplace dans les communautés signifie que nous ne pouvons plus passer notre temps à expliquer ou à encourager les gens à suivre les règles là où ils enfreignent volontairement et dangereusement.

Les forces de police ont infligé des milliers d’amendes sur-le-champ lors du premier verrouillage, mais les agents ont également reçu pour instruction d’essayer d’expliquer les règles aux personnes soupçonnées de les avoir enfreintes dans le but de les convaincre de se conformer – avec des amendes utilisées en dernier recours. .

Scotland Yard a déclaré que les agents seront «plus curieux» lorsque des personnes sont repérées en voyage et en public, et ont reçu «des instructions actualisées… pour infliger des amendes plus rapidement à quiconque commet des infractions évidentes, délibérées et graves».

«Dans la pratique, cela signifie que tous ceux qui assistent à des fêtes, à des événements musicaux sans licence ou à de grands rassemblements illégaux, peuvent s’attendre à être condamnés à une amende – pas seulement les organisateurs de tels événements. De même, ceux qui ne portent pas de masques là où ils devraient être et sans raison valable peuvent s’attendre à une amende – sans raison. ”

DAC Twist a déclaré qu’un système d’amendes numériques avait récemment été introduit pour rationaliser le processus de délivrance de sanctions, ce qui a conduit à un plus grand nombre de personnes dénoncées pour des amendes au cours du dernier mois que pendant le reste de la pandémie combiné.

«C’est également un indicateur d’une aggravation de la situation dans l’épidémie, et les officiers interviennent plus rapidement pour essayer de protéger les communautés», a-t-il déclaré.

«J’espère qu’il n’est pas nécessaire que cette tendance particulière se poursuive, mais si les gens continuent à enfreindre les règles, mettant eux-mêmes, leurs familles et leurs communautés plus en danger, nos agents sont prêts à agir vigoureusement.

«C’est pourquoi les Londoniens doivent agir maintenant pour empêcher ce virus de se propager davantage dans notre ville. L’action de tous maintenant aidera à réduire le temps que notre capitale devra vivre avec ces restrictions et, de manière cruciale, empêchera davantage de personnes de mourir inutilement à cause de ce virus. C’est à nous tous de faire ce qu’il faut. »

Les nouvelles restrictions de verrouillage national ont été annoncées par le Premier ministre Boris Johnson lundi soir, avec la loi publiée hier soir et entrée en vigueur ce matin.