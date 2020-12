P

Olice a lancé un appel urgent pour le bien-être de la mère d’un bébé nouveau-né retrouvé mort dans un jardin privé à Weston-super-Mare ce samedi matin.

Les policiers d’Avon et du Somerset étaient par un membre du public qui a trouvé le corps du bébé dans le quadrant Victoria à 8h50.

DCI Mike Buck a déclaré: «C’est un incident très triste et angoissant. Nous sommes extrêmement préoccupés par le bien-être de la mère de cet enfant et devons la retrouver le plus tôt possible. Nous traitons la mort du bébé comme inexpliquée pour le moment.

«Je fais particulièrement appel aux gens de Weston-super-Mare.

«Avez-vous soupçonné que quelqu’un que vous connaissez est très enceinte, mais n’a peut-être pas été disposé à le divulguer? Cette personne pourrait avoir un lien avec Victoria Quadrant? Son comportement a peut-être changé au cours des dernières 24 heures?

“Vous pouvez nous contacter en toute confiance. Notre priorité en ce moment est de trouver la mère de cet enfant et de la soutenir, alors faites ce qu’il faut.”

Amanda Braund, du North Somerset Children’s Services, a déclaré: «Je veux faire un appel direct à la mère. Je ne peux pas imaginer ce que vous traversez mais nous voulons vous aider. Nous avons des professionnels spécialement formés qui peuvent vous soutenir et vous assurer d’obtenir les soins médicaux dont vous avez besoin. Veuillez contacter la police en appelant le 999 ou l’hôpital le plus proche. »

Si vous pouvez aider la police à retrouver la mère, veuillez appeler le 999. Si vous avez d’autres informations qui pourraient nous aider, veuillez appeler le 101. Le numéro de référence de cet incident, que vous pouvez donner au gestionnaire d’appels, est le 5220278654.