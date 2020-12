Vendredi matin, une explosion s’est produite dans le centre-ville de Nashville, endommageant les environs et envoyant trois personnes à l’hôpital avec des blessures non mortelles. Les résidents ont maintenant les noms des policiers qui ont répondu en premier à l’appel. L’officier Brenna Hosey, l’officier James Luellen, l’officier Michael Sipos, l’officier Amanda Topping, l’officier James Wells et le sergent Timothy Miller ont commencé le processus d’évacuation avant l’explosion.

Le chef de la police John Drake a tenu une conférence de presse vendredi soir et a révélé les noms. Il a dit que les policiers avaient répondu à un rapport de coups de feu. Ils ont aidé plusieurs personnes à évacuer la zone après avoir découvert le camping-car en émettant un message d’avertissement de bombe. “Ils ont immédiatement commencé à frapper aux portes, ne sachant pas quand la bombe exploserait”, a déclaré Drake. “Ils ne pensaient pas à eux-mêmes … ils pensaient aux citoyens de Nashville. Ils ont sauvé des vies aujourd’hui, et leur héroïsme doit être noté.”

Nos équipes canines effectuent des balayages de protection dans le centre-ville. La circulation au centre-ville est restreinte. pic.twitter.com/SAH25JZwIg – Metro Nashville PD (@MNPDNashville) 25 décembre 2020

Le maire de Nashville, John Cooper, a publié une déclaration sur les agents après l’incident de vendredi matin. «Ils ont agi rapidement, éloigné les gens, même lorsque leur propre vie était en danger. C’est une année où nous comprenons ce que les premiers intervenants signifient à maintes reprises pour notre communauté», a-t-il déclaré à propos des six agents.

L’explosion s’est produite à 6h30 à Noël. Les officiers et les témoins oculaires ont entendu un message diffusé depuis le camping-car qui avertissait d’une explosion. Le message a continué de fournir des mises à jour sur le temps restant avant l’explosion de la bombe. L’explosion a fait sauter les fenêtres des bâtiments environnants, a mis le feu à plusieurs voitures et détruit ou noirci les arbres voisins.

Metro Nashville PD, le FBI et l’ATF ont ouvert une enquête sur l’explosion et l’ont qualifiée d ‘«acte intentionnel». Les unités K-9 ont patrouillé dans les environs et recherché tout autre dispositif explosif potentiel. Les chiens et leurs maîtres ont fouillé les poubelles et d’autres cachettes potentielles tout en effectuant leurs balayages de protection.

Le gouverneur du Tennessee, Bill Lee, a annoncé samedi matin qu’il avait envoyé une lettre au président Donald Trump demandant une déclaration d’urgence. Il a déclaré que la gravité et l’ampleur de la situation sont “telles qu’une réponse efficace dépasse les capacités de l’Etat et des gouvernements locaux concernés”. Le gouverneur Lee a déclaré qu’une assistance fédérale en vertu de la loi Stafford est nécessaire pour compléter les efforts et les ressources disponibles.