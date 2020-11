P

Olice enquêterait sur Je suis une célébrité… Sortez-moi d’ici! au milieu des inquiétudes, la faune non indigène aurait pu s’échapper dans la campagne galloise pendant les essais de brousse.

Les agents sondent le programme sur son utilisation d’espèces non indigènes d’insectes, notamment les cafards, les asticots, les araignées et les vers, selon The Guardian.

Un porte-parole du programme a défendu l’utilisation d’insectes, affirmant que tous les insectes utilisés pendant le programme sont des «espèces non envahissantes».

Le Guardian a déclaré que le programme avait potentiellement enfreint la loi sur la faune et la campagne s’il ne parvenait pas à obtenir une licence pour la libération des insectes.

Je suis une célébrité: qui est dans le château?

I’m A Celebrity est tourné au Pays de Galles plutôt qu’à son emplacement habituel en Australie en raison de la pandémie de coronavirus.

Une gamme d’insectes a été utilisée lors des essais notoirement désagréables du programme qui ont vu de grandes quantités d’insectes déversés sur les célébrités alors qu’elles participaient à des défis.

Le porte-parole du programme a ajouté: «Tous les insectes utilisés sur I’m A Celebrity sont des espèces non envahissantes.

«Ils ne sont libérés que dans une zone confinée et récupérés immédiatement après le tournage.

«Les insectes sont élevés au Royaume-Uni et sont achetés dans le commerce au Royaume-Uni pour les oiseaux et les aliments pour animaux exotiques pour les animaux de compagnie et les gardiens de zoo dans des circonstances normales.

“Nos insectes ont été donnés aux sanctuaires de la faune, aux fiducies et aux zoos locaux pour leur alimentation pour animaux et oiseaux exotiques après le tournage.”

Je suis une célébrité … sortez-moi d’ici !: Anciens gagnants – En images

2002

Tony Blackburn

Caractéristiques Rex

2003

Phil Tuffnell

Caractéristiques Rex

2004

Kerry Katona

Caractéristiques Rex

2004

Joe Pasquale (deuxième série)

Caractéristiques Rex

2007

Christopher Biggins

Caractéristiques Rex

2008

Joe Swash

Caractéristiques Rex

2010

Stacey Solomon

Caractéristiques Rex

2011

Dougie Poynter

Caractéristiques Rex

2014

Carl Fogarty

Caractéristiques Rex

2015

Vicky Pattison

Caractéristiques Rex

2016

Scarlett Moffatt

Caractéristiques Rex

2018

Harry Redknapp

Caractéristiques Rex

2019

Jacqueline Jossa

Caractéristiques Rex

Le naturaliste gallois et présentateur de la BBC Springwatch, Iolo Williams, a soulevé des questions sur l’utilisation des créatures par le programme.

La semaine dernière, il a tweeté: “Outre la question morale de l’utilisation d’animaux sauvages pour le divertissement, il y a sûrement d’énormes problèmes écologiques ici aussi.”

en relation

Des célébrités comme l’athlète Sir Mo Farah, le présentateur de télévision Vernon Kay et la journaliste Victoria Derbyshire font partie des visages célèbres participant à cette série du programme.

Le tournage a lieu au château de Gwrych, près d’Abergele, au nord du Pays de Galles.